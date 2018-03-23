Шоу с Савченко. Порошенко и его безопасный отход в 2019-м

РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко посетил ряд стран Персидского залива. В ходе встречи 18 марта в Кувейте с эмиром Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом президент Украины Петр Порошенко обсудил вопросы размещения миротворцев в Донбассе и перспектив взаимодействия в Совбезе ООН. Кувейт поддерживает инициативу Украины относительно миссии миротворцев для восстановления мира на Донбассе. Эта страна – член Совета безопасности ООН совместно со Швецией, и 18 марта в ходе визита Порошенко в Кувейт состоялась его встреча в том числе со спикером парламента Швеции. Также глава государства посетил Катар.

Наряду с этим, в Украине в это время активно разворачивалась ситуация вокруг народного депутата Надежды Савченко, которую парламент накануне лишил депутатского иммунитета и дал добро на задержание и арест. Савченко предъявляются обвинения по семи статьям Уголовного кодекса. В частности, в подготовке к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти по предварительному сговору группой лиц и еще по ряду статей.

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По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, пока украинцы обсуждают ситуацию с Савченко, президент продолжает реализовывать "задачи от Вашингтона" по миротворцам.

"А пока все информпространство обсуждает "Шоу Савченко", Порошенко продолжает планомерно выполнять свои задачи от Вашингтона по вводу миротворцев на Донбасс. Основная цель — показать, что Украина поддерживает российскую резолюцию с дополнениями (то есть — "план Расмуссена", написанный Вашингтоном и Москвой)", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Так, после поездки в Кувейт глава государства провел переговоры по миротворцам с французским министром иностранных дел.

"После экстренной поездки в Кувейт (непостоянный член Совбеза ООН) Порошенко быстренько встретился с главой МИД Франции Ле Дрианом, где также активно лоббировал ввод миротворцев. И — добивался одобрения миротворческой миссии на уровне "нормандской четверки". К слову, Франция — член Совбеза ООН и также будет голосовать за резолюцию по миротворцам", — отметил Корнейчук.

По его мнению, теперь Порошенко осталось заручиться поддержкой немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Скриншот с сайта Facebook

"Немецкий канцлер, конечно, не в восторге от "Большой сделки" Трампа-Путина и понимает, что вопрос Донбасс решили без нее. Но формально отказать Украине, как стране, где идет война, она не может. Поэтому также поддержит американо-российский план по миротворцам в рамках "нормандской четверки", где Меркель ключевой представитель Запада. В общем, под прикрытием шоу для патриотов, Порошенко в поте лица "пахает" на "Большую сделку" и Трампа-Путина. Веря, что это гарантирует ему безопасный отход в 2019-м", — резюмировал аналитик.