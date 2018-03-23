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    Шоу с Савченко. Порошенко и его безопасный отход в 2019-м

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (183)

    (обновлено: )135734
    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, президент Украины Петр Порошенко под прикрытием шумихи вокруг Надежды Савченко продвигает резолюцию по миротворцам.
    Петр Порошенко и Надежда Савченко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    УНИАН
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    Президент Украины Петр Порошенко посетил ряд стран Персидского залива. В ходе встречи 18 марта в Кувейте с эмиром Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом президент Украины Петр Порошенко обсудил вопросы размещения миротворцев в Донбассе и перспектив взаимодействия в Совбезе ООН. Кувейт поддерживает инициативу Украины относительно миссии миротворцев для восстановления мира на Донбассе. Эта страна – член Совета безопасности ООН совместно со Швецией, и 18 марта в ходе визита Порошенко в Кувейт состоялась его встреча в том числе со спикером парламента Швеции. Также глава государства посетил Катар.

    Наряду с этим, в Украине в это время активно разворачивалась ситуация вокруг народного депутата Надежды Савченко, которую парламент накануне лишил депутатского иммунитета и дал добро на задержание и арест. Савченко предъявляются обвинения по семи статьям Уголовного кодекса. В частности, в подготовке к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти по предварительному сговору группой лиц и еще по ряду статей.

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    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, пока украинцы обсуждают ситуацию с Савченко, президент продолжает реализовывать "задачи от Вашингтона" по миротворцам.

    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крепкий запах гранат. Надежда Савченко остается Героем

    "А пока все информпространство обсуждает "Шоу Савченко", Порошенко продолжает планомерно выполнять свои задачи от Вашингтона по вводу миротворцев на Донбасс. Основная цель — показать, что Украина поддерживает российскую резолюцию с дополнениями (то есть — "план Расмуссена", написанный Вашингтоном и Москвой)", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

    Так, после поездки в Кувейт глава государства провел переговоры по миротворцам с французским министром иностранных дел.

    "После экстренной поездки в Кувейт (непостоянный член Совбеза ООН) Порошенко быстренько встретился с главой МИД Франции Ле Дрианом, где также активно лоббировал ввод миротворцев. И — добивался одобрения миротворческой миссии на уровне "нормандской четверки". К слову, Франция — член Совбеза ООН и также будет голосовать за резолюцию по миротворцам", — отметил Корнейчук.

    По его мнению, теперь Порошенко осталось заручиться поддержкой немецкого канцлера Ангелы Меркель.

    Скриншот с сайта Facebook

    "Немецкий канцлер, конечно, не в восторге от "Большой сделки" Трампа-Путина и понимает, что вопрос Донбасс решили без нее. Но формально отказать Украине, как стране, где идет война, она не может. Поэтому также поддержит американо-российский план по миротворцам в рамках "нормандской четверки", где Меркель ключевой представитель Запада. В общем, под прикрытием шоу для патриотов, Порошенко в поте лица "пахает" на "Большую сделку" и Трампа-Путина. Веря, что это гарантирует ему безопасный отход в 2019-м", — резюмировал аналитик.

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