Савченко нецензурно выругалась на прокурора прямо в зале суда

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В Шевченковском суде повздорили прокурор и Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке госпереворота, пишет "Страна.ua".

Прокурор Александр Банник попытался провести аналогию между делом Савченко и историей российских спецназовцев Александрова и Ерофеева.

Банник выставил захваченных в плен российских военных в положительном свете по сравнению с Савченко. Сторонники Савченко возмутились, начались перепалки, в адрес прокурора прозвучало ряд крепких высказываний.

Полиция пыталась успокоить сторонников Савченко и сдержать их от активных действий. Тогда судья встал и сообщил, что удаляется в совещательную комнату. Савченко после этого выкрикнула, что прокурор "долб**б".

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Савченко задержали 22 марта сразу после заседания Верховной Рады, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности. Ее подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству нескольких политических фигур, в том числе президента Украины Петра Порошенко.

На заседании Генеральная прокуратура предоставила видео, на котором Савченко обсуждает переворот с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном. Ранее он был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.