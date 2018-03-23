наверх
23.03.201817:07
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Политика

    Савченко нецензурно выругалась на прокурора прямо в зале суда

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (183)

    (обновлено: )2510250
    Надежда Савченко выкрикнула, что прокурор "долб**б", после того, как он пытался провести аналогию между ее делом и историей российских спецназовцев Александрова и Ерофеева.
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    УНИАН

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В Шевченковском суде повздорили прокурор и Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке госпереворота, пишет "Страна.ua".

    Прокурор Александр Банник попытался провести аналогию между делом Савченко и историей российских спецназовцев Александрова и Ерофеева.

    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Соцсети о Савченко: из плена РФ - в плен Украины

    Банник выставил захваченных в плен российских военных в положительном свете по сравнению с Савченко. Сторонники Савченко возмутились, начались перепалки, в адрес прокурора прозвучало ряд крепких высказываний.

    Полиция пыталась успокоить сторонников Савченко и сдержать их от активных действий. Тогда судья встал и сообщил, что удаляется в совещательную комнату. Савченко после этого выкрикнула, что прокурор "долб**б".

    Смотрите также: Савченко сравнила российские и украинские СИЗО

    Савченко задержали 22 марта сразу после заседания Верховной Рады, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности. Ее подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству нескольких политических фигур, в том числе президента Украины Петра Порошенко.

    На заседании Генеральная прокуратура предоставила видео, на котором Савченко обсуждает переворот с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном. Ранее он был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Тимошенко о Савченко. Видео
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Саммит ЕС в Брюсселе
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Президент РФ Владимир Путин
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире