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    За Савченко никто не следил, на нее вышли по делу Рубана - прокурор

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    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (183)

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    По словам прокурора на заседании Шевченковского районного суда, в отношении нардепа Надежды Савченко негласные следствие действия не проводились, они проводились в отношении Владимира Рубана.
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    УНИАН

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины заявила, что не вела персональной слежки за депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко, она попала в поле наблюдения правоохранителей в рамках негласных следственных действий в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

    Петр Порошенко и Надежда Савченко
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    Ранее защита Савченко заявила, что если правоохранители следили за Савченко без законной санкции, доказательства против нардепа ничтожны и являются основанием для постановления оправдательного приговора при рассмотрении дела по существу.

    "В отношении Савченко негласные следствие действия не проводились, они проводились в отношении Рубана, в ходе чего была выявлено соучастие Савченко", — заявил прокурор на заседании Шевченковского районного суда Киева, который в пятницу избирает меру пресечения Савченко.

    По словам прокурора, разрешение на негласные следственные действия в отношении Рубана было получено в установленном законом порядке по решению суда.

    Ранее заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Обвинения против Савченко появились в связи с делом Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

    Сама Савченко ранее признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

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