Савченко отказалась от экспертизы ДНК

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что отказывается сдавать образцы голоса и ДНК, в результате экспертизы которых могут быть получены доказательства, подтверждающие ее причастность к поставкам оружия из Донбасса.

Ранее в пятницу Савченко заявила, что лично не участвовала в перевозке оружия с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

В ходе заседания Шевченковского районного суда Киева в пятницу по избранию Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей, судья сообщил, что в материалах дела есть мобильный телефон, изъятый во время обыска в микроавтобусе, на котором в ноябре 2017 года на подконтрольную Киеву территорию была осуществлена поставка оружия из Донбасса. По версии следствия, этот телефон может принадлежать Савченко, однако для того, чтобы сверить ДНК, отобранные с поверхности телефона, требуется биоматериал Савченко. Предварительная экспертиза показала, что этот телефон принадлежал женщине.

"Я написала, что отказываюсь тратить время для предоставления образцов своего голоса для идентификации. Мой голос звучит, где угодно. Можете взять. И то же касается молекулярных образцов – у вас есть стаканы, чашки, из которых я пила. Потрудитесь взять оттуда", — сказала Савченко на заседании суда.

Как заявил ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Сама Савченко ранее признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

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Савченко задержали 22 марта сразу после заседания Верховной Рады, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности. Ее подозревают в попытке организации государственного переворота и подготовке к убийству нескольких политических фигур, в том числе президента Украины Петра Порошенко.

На заседании Генеральная прокуратура предоставила видео, на котором Савченко обсуждает переворот с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном. Ранее он был обвинен в подготовке покушения на Порошенко и незаконном хранении оружия.