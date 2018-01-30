Bitcoin, признавать ли его Украине? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украинские чиновники все чаще декларируют криптовалюту. За последние два года 57 государственных служащих зарегистрировали биткоины в своих декларациях.

Больше всего владельцев электронных денег зафиксировано в Одесском областном совете и в Верховной Раде Украины. Так, наибольшее количество криптовалюты — 4376 биткоинов указал в декларации народный депутат Дмитрий Голубов, на втором месте — председатель Одесского областного совета 7 созыва — Анатолий Урбанский с 4256 биткоинами. Нардеп Дмитрий Белоцерковец задекларировал — 398 биткоинов, а сотрудник регионального сервиса МВД в Киеве Евгений Хенкин — 381 биткоин.

Учитывая, что курс покупки биткоина к доллару 22 января составляет около 11700 долларов, то владельцев криптовалюты можно назвать онлайн-миллионерами.

Нацбанк пока не признает биткоин как виртуальную валюту, а отсутствие правового регулирования увеличивает риск финансовых злоупотреблений и коррупции, отмечают специалисты.

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Так ли это на самом деле, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал адвокат, управляющий партнер юридической компании "Юскутум" Артем Афян.

(текст публикуется на языке оригинала)

Зараз Bitcoin не має певного правового статусу в Україні та будь-якого нормативно-правового регулювання. Це збільшує ризик фінансових зловживань з боку власників криптовалют?

— Можна сказати, що є ризик того, що за допомогою криптовалют будуть спроби легалізувати капітали.

Як і якому органу тоді треба тут реагувати? Бо виходить, що власникам криптовалют не потрібно їх декларувати, так?

— В принципі, так, давайте я приведу приклад. Тут можна порівняти, у когось з них може бути дуже прокачаний танк у грі в танчики, World of Tanks. І в принципі вони не зобов'язані декларувати його, хоча той танк може коштувати десятки тисяч доларів. Але тому що нема чіткого визначення і чіткої вимоги щодо його декларування, то ніхто його і не декларує. Схожа ситуація і з криптовалютою.

Ці посадовці, які задекларували біткоїни, вони або не вказували їх цінність, скільки вони відповідно до долара коштують, або вказують, скільки вони до долара коштували в той момент, коли вони їх придбали. Тож, чи є у біткоїна чи іншої криптовалюти якась дата, яка означає момент її придбання?

— Це дуже легко зробити, насправді, тому що біткоїн є продуктом, заснованим на технології блокчейн, де записи про транзакції, їх час та кількість переведеної криптовалюти записуються, і їх неможливо змінити. Неможливо навіть приховати. Людина, яка задекларувала криптовалюту, і її зажадали перевірити, вона мусить надати свій криптогаманець, розкрити його, і там буде все видно, коли надійшли ці кошти. І тоді у порівнянні з біржами, а їх у світі є досить багато, і курс більш-менш однаковий, можна буде подивитися, скільки коштували ці криптовалюти на момент їх отримання.

Таким чином певні фінансові махінації в плані приховування певної кількості коштів за рахунок курсу криптовалюти, вони унеможливлюються?

— У принципі, тому і вважається, що найбільш популярні криптовалюти, вони дуже погані для хабарів, для відмивання коштів. Тому що там все не те що прозоро, будь-який громадянин України може побачити цей криптогаманець, якщо ми тільки знаємо, що цей гаманець належить тій особі, і побачити всі транзакції та скільки там біткоїнів.

Зараз вже є лазівка для зловживань. Це може перерости в тенденцію? Тоді потрібно вносити зміни до законодавства?

— Насправді, навіть змін до законодавства не потрібно, для вирішення цієї задачі. Тому що для цього треба лише роз'яснення НБУ та Мінфіну. Я думаю, це найбільш релевантні органи. Також є Держкомфінмоніторинг, до компетенції якого відноситься це питання. І надалі вже органи, які займаються боротьбою з корупцією, якщо ми говоримо про держслужбовців. То в принципі, після роз'яснення вони вже можуть починати роботу. Я скажу зі свого досвіду, що ще в 2016 році ми надавали послуги громадянину Фінляндії, який проходив податкову перевірку в Фінляндії, і там податкові органи нормально перевіряли, дивилися гаманці, транзакції, і це було нормально.

Власники біткоїнів повинні сплачувати якісь податки?

— Тут якраз промах з боку держави Україна. Тому що поки не визначено правовий статус, то незрозуміло, як сплачувати ці податки. Бо Україна поки що не визнає цих бірж, і тому ця вартість є досить умовною.

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Взагалі десь є така система оподаткування?

— Так. Практика поки що неоднорідна, але більшість держав, які вже стикалися з криптовалютами, в тому числі США, вони видають роз'яснення, що в першу чергу це податкові органи, бо насправді найбільшим питанням є, як дозволити власникам криптовалют мати легальні капітали. Тому що на сьогоднішній день абсолютна більшість цих капіталів не пов'язана з незаконною діяльністю, але коли правила не озвучені, то слідувати їм фактично неможливо.

Як ви для себе пояснюєте захоплення держслужбовців криптовалютами?

— По-перше, ймовірно, для держслужбовців виглядає привабливо задекларувати актив, який можна було б придбати за 15 доларів, а зараз він коштує 10 000. Тобто таким чином показати легально, що він володіє кількома мільйонами доларів, коли на початок 2017 року у нього легально було, наприклад, тисяча доларів. По-друге, варто зважати на те, що захоплення криптовалютами стосується не лише чиновників. Просто вони мусять декларувати. Але за нещодавнім звітом, якщо порівнювати кількість криптокапіталів по відношенню до ВВП, вона є на четвертому місці у світі. 2,5% по відношенню до ВВП є оборот криптовалют. Тому можна констатувати, що це захоплення масове.

Напомним, в Австрии и Швейцарии давно поняли, что нельзя запрещать криптовалюту, а нужно дать людям возможность ею пользоваться и на этом зарабатывать, собирая налоги, рассказал ранее финансовый консультант Сергей Титарчук.