Bitcoin. В Украине - суррогат, а в мире - это экономика

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Полиция арестовала биткоин-ферму в Киеве. Обнаружили ее в лечебно-оздоровительном центре института Патона. В помещении неработающего бассейна были размещены 200 компьютеров, так называемые "майнеры" для генерации или вычисления криптовалюты.

Претензии правоохранителей к подпольному производству в том, что оборудование размещалось и работало без заключения договоров с институтом, по устной договоренности с должностными лицами лечебно-восстановительного центра.

А главное нарушение полиция видит в том, что выпуск и оборот денежных суррогатов криптовалюты биткоин на территории Украины запрещены согласно Закону Украины "О Национальном банке".

Работу биткоин-ферм, что в этой деятельности законно, а что нет, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат, управляющий партнер юридической компании "Юскутум" Артем Афян.

Голос Столицы Артем Афян

Действительно ли выпуск и оборот денежных суррогатов криптовалюты биткоин на территории Украины запрещен согласно закону "О Национальном банке"?

— Абсолютно нет. Большей глупости сложно себе придумать, потому что биткоин вообще не входит в сферу регулирования НБУ. Кроме того, что он называется в пользовательских кругах валютой, ничего его конкретно с нормативным определением валюты не роднит.

Тогда в чем юридические претензии правоохранителей?

— Их можно поделить условно на две части. Самая одиозная и самая глупая, на мой взгляд, это то что попытка приравнять биткоин к денежному суррогату, к деньгам, при этом сказав, что НБУ не давал согласия на их эмиссию, еще и добавить такую нотку отеческой заботливости, сказать, что они ничем не обеспечены, в результате этого прийти к безумному выводу, что оборот биткоина на территории Украины запрещен. Вторая же часть, похожая, не знаю, имеет ли она место быть, то что на территории имущества, которое находится в собственности государства, расположено частное имущество, в том числе подключено к электросетям, за которые надлежащим образом не платилось. Совершенно другой состав, никак не связанный с законностью оборота биткоинов.

Какая ответственность за незаконное подключение к электросетям и размещение вычислительных мощностей на территории государственного учреждения без соответствующего договора?

— Там теоретически можно попытаться наскрести на уголовную ответственность, но вообще это административная, она ограничивается штрафами. Правда, штрафы достаточно вариативны, в том числе зависит от того, сколько же электроэнергии успели «поесть». Поэтому, я считаю, что там все было не так уж гладко, но уж на подобные рейды, на подобную жесткую позицию, в частности по обороту биткоинов, точно наша страна не заслуживает. В тот момент, когда другие страны специально придумывают либеральное регулирование, чтобы привлечь эти криптокапиталы, Япония приравняла это к обычным деньгам, создала правило, Австралия сделала, в Польше можно спокойно купить биткоины, в Белоруссии буквально недавно был принят декрет, который определяет порядок оборота криптовалют. Даже Россия — и та разрабатывает нормативку, чтобы дать возможность оборачиваться криптовалютам. Это только у нас судья местного суда, вместе со следователем, вдруг начинает махать шашкой и рассказывать, что то, что уже на сегодняшний день является частью экономики, это суррогат. Это все равно, как если бы они признали двигатель внутреннего сгорания происками дьявола и сказали, что только на лошадях можно ездить, потому что только там есть лошадиные силы.

А могут ли на время разбирательства эти 200 компьютеров изъять, а собственники, лишившись дохода, будут как-то договариваться?

— Это, к сожалению, один из возможных сценариев, и действительно уязвимая часть всей этой схемы, то есть простой означает потери. Здесь работает та же схема, как и при изъятии компьютеров у бизнеса, когда бизнес не может работать без компьютеров. Здесь просто абсолютно прямая связь с работой, она не связана с человеческим фактором, но, к сожалению, коррупционный механизм работает тот же самый.

Насколько это массовое явление на сегодняшний день?

— Мне кажется, пока что мы не можем говорить о целенаправленной политике государства. Есть некие ситуативные шаги, которые проявляют отдельных одиозных личностей и складываются в некое подобие государственной политики. Мы заметили четыре дела, за очень короткий промежуток времени, меньше месяца, эти дела не были публичны и еще не увенчались приговором, это просто всплыли сами по себе возбужденные уголовные дела, где прошли обыски, где-то вызывали на допрос, и мы увидели, что начинается какая-то совершенно странная волна, которую бы нам очень не хотелось допустить и уж тем более замалчивать. А хочется поднять ее до уровня общественной дискуссии и наконец-то решить, ведь это же не первый раз, когда пытаются запретить биткоины. Два года назад было дело, связанное с Михаилом Чобаняном, где тоже пытались сказать, что биткоины — это незаконно выпущенные электронные деньги, вменить человеку, что он эмитирует биткоины, что с точки зрения технологии является абсолютным абсурдом. Но в итоге, когда эта дискуссия стала публичной, слава богу, все эти попытки были приглушены и какое-то время украинская криптоэкономика могла нормально развиваться. Делался бизнес, люди были заняты, какой-то этот электронный капитал приходил в страну, ничего плохого для Украины не происходило. Сейчас же новая волна, лично я расцениваю, что это еще один такой эпизод, который тоже нужно украинскому обществу решить.

Все эти дела по одной статье идут?

— Нет, в том то и дело, что разные, поэтому я и не говорю пока о какой-то целенаправленной политике, каком-то едином лекале, по которому пытаются работать против майнеров.

Что нужно, чтобы в законодательном поле полностью урегулировать вычисление биткоинов и их использование на территории Украины?

— На самом деле, ничего. Это огромное заблуждение, что здесь нужно какое-то огромное специальное регулирование. Ничего незаконного не происходит. Здесь не хватает только разъяснений в частности о том, как именно уплачивать налоги с этого оборота криптовалют, майнинга, купли-продажи, как это делать. Потому что даже НБУ, когда писал, что это денежный суррогат, он не смог определить и сказать, что его оборот запрещен. У нас есть четкий перечень товаров, оборот которых запрещен. Это наркотики, радиоактивные металлы, оружие массового поражения, вот они запрещены, есть конкретные нормативно-правовые акты, есть списки. Нет такого, что то, что непонятно, то запрещено. Далее все упирается исключительно в разъяснения, и именно по этому пути идет весь мир. Даже не все принимают специальные законы, вполне достаточно было бы разъяснения, например, от налоговой, от НБУ, нормального разъяснения, что это такое. Кстати, вы упоминали дискуссию, что такое биткоин.

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Технически, это формула, но в мире уже определено и достаточно корректно, что биткоин — это цифровой актив. Это приблизительно то же самое, что валюта в электронной игре. Это похоже на набор информации, которая есть у вас на диске. Поэтому отталкиваясь от этого, достаточно легко определить его статус, вот дальше только возникает вопрос, а как же именно, какие правила по уплате налогов к нему применять. Никакой высшей математики уже здесь нет.

Напомним, Украина вошла в пятерку стран по использованию криптовалюты, потому что люди хотят, чтобы деньги не лежали "под матрасом", а приносили доход, говорит финансовый консультант Андрей Киселев.

Депозиты в Украине не покрывают процент инфляции, реально это трагедия для экономики страны, считает заслуженный экономист Украины Игорь Полховский.