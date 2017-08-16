Биткоиновая лихорадка. Силовики ловят криптовалюту, а депутаты – скупают

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Даже далекие от финансового рынка простые украинцы уже хоть краем уха слышали про биткоины. Растет к ним интерес со стороны правительств и спецслужб из-за их стремительного курса и при этом бесконтрольности. Ведь ключевое отличие биткоина от всех остальных форм денег – децентрализация. Ни одно учреждение в мире его не контролирует.

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Несмотря на то, что в мире биткоины уже признают расчетной денежной единицей, в Украине на них объявили настоящую охоту.

С начала августа на украинских торговцев криптовалют силовики начали устраивать массовые облавы. Уже известно о четырех случаях обысков.

Киберпредпринимателям вменяют в вину незаконный ввоз оборудования (контрабанду), незаконное подключение к энергосетям, фиктивное предпринимательство и даже уклонение от уплаты налогов.

Криптомиллионеры

Пока силовики рапортуют об успешном раскрытии подпольной фабрики и концертцентра по генерации биткоинов, нардепы их активно скупают. Это выяснили общественные активисты движения "Чесно" ссылаясь на декларации политиков.

По словам активистов, три нардепа из "Блока Петра Порошенко" оказались криптомиллионерами.

"Пока Нацбанк определяется со статусом криптовалюты, мы здесь нашли трех нардепов из "Блока Петра Порошенко" с биткоинами на миллионы гривен", — говорится в сообщении движения в соцсети Facebook.

По данным электронной декларации за 2016, нардеп Александр Урбанский имел 1277 единиц биткоинов. По состоянию на 31 декабря 2016 года их стоимость составляла 139 081 133 грн. Также Урбанский 1 августа купил еще 1217 биткоинов на сумму 40 564 056 грн, отмечают активисты.

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По их словам, нардеп Дмитрий Белоцерковец задекларировал 398 биткоинов, приобретенных в 2013 году, стоимостью 128 160 грн.

Тем временем, нардеп Дмитрий Голубов задекларировал 4376 единиц биткоинов. По состоянию на дату получения 22 ноября 2012 года их стоимость составляла 402 088 грн. Сейчас стоимость оценивается 125 204 361 грн.

"Нардеп 1 августа докупил еще 4376 единиц на сумму 32 804 684 грн", — говорится в сообщении.

Конвертцентр в Кропивницком

В пятницу, 11 августа, в Кропивницком СБУ разоблачила межрегиональный конвертцентр, который занимался майнингом криптовалюты и "отмыл" 200 млн гривен.

Как сообщили в СБУ, конвертцентр якобы организовала группа банковских работников. Через фиктивные бестоварные операции они выводили в тень средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины, а также помогали клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

Их офис находился в Кропивницком. Также они действовали в Киевской и Николаевской областях. Во время обысков были изъяты печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карточки и документация, компьютерное оборудование криптовалюты, а также около 350 тыс. грн наличными.

По предварительным подсчетам, конвертцентр "отмыл" 200 млн грн. Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Подпольная фабрика

В четверг, 10 августа, СМИ облетела удивительная новость — на территории Института электросварки им. Патона в Киеве обнаружили подпольную фабрику по генерации биткоинов, да еще и в помещении неработающего бассейна.

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В постановлении Святошинского райсуда Киева говорится, что в неработающем бассейне центра были размещены 200 компьютеров, так называемые "майнеры" для генерации или вычисления криптовалюты.

Как рассказали правоохранители, полученная криптовалюта якобы использовалась для обмена на электронные деньги официальных платежных систем путем подделки платежных поручений. Обналичивали деньги через фиктивные предприятия, а затем их перечисляли на карточки злоумышленников.

Юридическая коллизия

Главное нарушение полиция видит в том, что согласно законодательству выпуск на территории страны каких-либо денежных единиц, кроме национальной, и использование денежных суррогатов в качестве метода платежей – запрещаются (ч. 2 ст. 32 ЗУ "О Национальном банке Украины"). При этом биткоин рассматривается как раз в качестве такого денежного суррогата.

Однако в разных странах Bitcoin классифицируют по-разному – как виртуальную валюту, денежный суррогат, нематериальную ценность, виртуальный товар и тому подобное. В некоторых странах Bitcoin уже признают расчетной денежной единицей. Например, в Германии биткоины имеют статус бартера: ими можно рассчитываться и даже покупать авто. При этом для этого не нужно платить никаких взносов. Они облагаются налогами только тогда, когда биткоины меняют на евро.

Однако Нацбанк Украины пока официально не поддерживает ни одно из приведенных определений. В Украине виртуальная валюта биткоин пока не имеет определенного правового статуса.

Как отмечает адвокат, управляющий партнер юридической компании "Юскутум" Артем Афян, сейчас в Украине все упирается исключительно в разъяснения.

"Самая одиозная и самая глупая, на мой взгляд, это то что попытка приравнять биткоин к денежному суррогату, к деньгам, при этом сказав, что НБУ не давал согласия на их эмиссию, еще и добавить такую нотку отеческой заботливости, сказать, что они ничем не обеспечены, в результате этого прийти к безумному выводу, что оборот биткоина на территории Украины запрещен…. Далее все упирается исключительно в разъяснения, и именно по этому пути идет весь мир. Даже не все принимают специальные законы, вполне достаточно было бы разъяснения, например, от налоговой, от НБУ, нормального разъяснения, что это такое", — считает Афян.

Впрочем, в Нацбанке все-таки обещают до конца августа провести заседание для выработки позиции относительно правового статуса биткоина в Украине и его регулирования.

По материалам из открытых источников интернет