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    Экономика

    На украинских торговцев криптовалют объявили облаву - СМИ

    Тема:

    Охота на торговцев биткоинами в Украине (9)

    (обновлено: )52020
    Известно о четырех случаях обысков на площадках. Киберпредпринимателям вменяют в вину незаконный ввоз оборудования (контрабанду), незаконное подключение к энергосетям, фиктивное предпринимательство и даже уклонение от уплаты налогов.
    СБУ. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. На украинских торговцев криптовалют (Bitcoin, Ethereum и др.) разворачивают массовые облавы, сообщают "Вести". Юристы на протяжении последних нескольких месяцев отмечают повышенный интерес со стороны СБУ к сфере "добычи" виртуальных денег.

    Виртуальная валюта Биткоин (Bitcoin)
    REUTERS Benoit Tessier
    Давай деньги, деньги давай! Вирус-вымогатель требует биткоины

    Как рассказал адвокат, управляющий партнер юридической компании "Юскутум" Артем Афян, уже известно о четырех случаях обысков на площадках, которые произошли один за другим. Киберпредпринимателям вменяют в вину незаконный ввоз оборудования (контрабанду), незаконное подключение к энергосетям, фиктивное предпринимательство и даже уклонение от уплаты налогов.

    Напомним: в лечебно-оздоровительном центре Института электросварки им. Патона в Киеве нашли "ферму" для майнинга биткоинов. В постановлении Святошинского районного суда Киева говорится, что в неработающем бассейне центра было установлено 200 единиц компьютерной техники, которые майнили криптовалюту.

    Полученная криптовалюта использовалась для обмена на электронные деньги официальных платежных систем путем подделки электронных платежных поручений, говорится в постановлении суда.

    Обналичивали деньги через фиктивные предприятия, а затем их перечисляли на карточки злоумышленников.

    По информации пресс-службы СБУ, сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли схему перевода денег в район проведения антитеррористической операции. Правоохранители совместно со специалистами Государственной фискальной службы установили, что злоумышленники переводили деньги клиентов в наличные и в электронные средства через международные платежные системы с использованием криптовалют.

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