В биткоинах государство интересует только контроль и налоги - эксперт

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КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Нацбанк планирует определить правовой статус криптовалюты биткоины. Об этом заявил замглавы НБУ Олег Чурий. По его словам, в ряде стран официально разрешены операции с биткоинами.

Обычно они рассматриваются как товар или инвестиционный актив, а в законодательстве предусмотрены пути их налогообложения. В некоторых странах биткоины даже признаны расчетной денежной единицей. В Украине же на днях появились сообщения, что правоохранители арестовали биткоин-ферму в одном из зданий института Патона.

Почему Нацбанк заинтересовался биткоинами, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал главный редактор журнала "Деньги" Александр Крамаренко.

"В целом, все регуляторы финансовые, и Национальный банк, пытаются как-то установить определенный статус для того, чтобы понимать, что с этой валютой делать, поскольку есть три проблемы, которые связаны с этим. Больше всего интересует государство, конечно, это налоги. Они бы очень хотели, чтобы операции, в которых биткоины используются для расчетов, они бы контролировались и облагались налогами. Т.е. так, как сейчас облагается налогами покупка-продажа товаров, например, за наличную гривну через кассовые аппараты или через расчетные счета", — пояснил Крамаренко.