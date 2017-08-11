Нацбанк рассмотрит правовой статус биткоина в Украине

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Совет по финансовой стабильности до конца августа проведет заседание для выработки позиции относительно правового статуса биткоина в Украине и его регулирования. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя Национального банка Украины Олега Чурия на странице ведомства в Facebook.

По его словам, в совете примут участие НБУ, Министерство финансов, Государственная фискальная служба, Государственная служба финансового мониторинга, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Чурий отметил, что сейчас биткоин не имеет определенного правового статуса в Украине. Определение такого статуса в Украине осложняется отсутствием консолидированного подхода к классификации биткоина и регулирования сделок с ним в мире.

"Так, в ряде стран официально разрешены операции с Bitcoin. Обычно они рассматриваются как товар или инвестиционный актив и для целей налогообложения подчиняются соответствующему законодательству. В некоторых странах Bitcoin признают расчетной денежной единицей", — сказал Чурий.

По его словам, например, законодательство ЕС сегодня классифицирует биткоин как "цифровое представление стоимости, не подтвержденное центральным банком или государственным органом и не привязанное к юридически установленным валютным курсам, которое может использоваться как средство обмена для покупки товаров и услуг, их передачи и хранения, и может приобретаться в электронном виде". При этом обмен традиционных валют на единицу биткоин освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость.

"В разных странах Bitcoin классифицируют по-разному — как виртуальную валюту, денежный суррогат, нематериальную ценность, виртуальный товар и т. п. Со своей стороны, Национальный банк Украины пока официально не поддерживает ни одно из приведенных определений", — сказал представитель регуляторного органа.

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Ранее сообщалось, что на территории Института электросварки им. Патона обнаружили подпольную фабрику по генерации биткоинов.