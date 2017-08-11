наверх
11.08.201718:47
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Кропивницком СБУ "накрыла" торговцев биткоинами

    Тема:

    Охота на торговцев биткоинами в Украине (15)

    (обновлено: )25401
    Конвертационный центр организовала группа банковских работников. Через фиктивные бестоварные операции они выводили в тень средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины.
    В Кропивницком СБУ накрыла торговцев биткоинами
    Facebook СБУ

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина.  В Кропивницком СБУ разоблачила межрегиональный конвертационный центр, который занимался майнингом криптовалюты и "отмыл" 200 млн гривен, сообщает пресс-служба СБУ.

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Биткоины в бассейне: версии причин "облавы" в Институте Патона

    Конвертационный центр организовала группа банковских работников. Через фиктивные бестоварные операции они выводили в тень средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины, а также помогали клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

    Офис злоумышленников находился в Кропивницком, а также они действовали в Киевской и Николаевской областях. Во время обысков в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях злоумышленников были изъяты печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карточки и документация, что доказывает проведение финансовых сделок, мощное компьютерное оборудование "выращивания" криптовалюты, а также около 350 тыс. грн наличными.

    Facebook СБУ
    В Кропивницком СБУ "накрыла" торговцев биткоинами

    По предварительным подсчетам, конвертцентр "отмыл" 200 млн грн. Правоохранители заблокировали счета ряда фиктивных предприятий, открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

    Ранее сообщалось, что Совет по финансовой стабильности НБУ до конца августа проведет заседание для выработки позиции относительно правового статуса биткоина в Украине и его регулирования.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Драка и перестрелка на пляже в Полтаве
    Криминал шагает по стране: стрельба в Днепре и Полтаве
    Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Архивное фото
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Праздничный стол
    Есть надо меньше: Минсоцполитики против украинцев