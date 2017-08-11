В Кропивницком СБУ "накрыла" торговцев биткоинами

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В Кропивницком СБУ разоблачила межрегиональный конвертационный центр, который занимался майнингом криптовалюты и "отмыл" 200 млн гривен, сообщает пресс-служба СБУ.

Конвертационный центр организовала группа банковских работников. Через фиктивные бестоварные операции они выводили в тень средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины, а также помогали клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

Офис злоумышленников находился в Кропивницком, а также они действовали в Киевской и Николаевской областях. Во время обысков в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях злоумышленников были изъяты печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карточки и документация, что доказывает проведение финансовых сделок, мощное компьютерное оборудование "выращивания" криптовалюты, а также около 350 тыс. грн наличными.

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По предварительным подсчетам, конвертцентр "отмыл" 200 млн грн. Правоохранители заблокировали счета ряда фиктивных предприятий, открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что Совет по финансовой стабильности НБУ до конца августа проведет заседание для выработки позиции относительно правового статуса биткоина в Украине и его регулирования.