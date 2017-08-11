Биткоины в бассейне: версии причин "облавы" в Институте Патона

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

На территории Института электросварки им. Патона обнаружили подпольную фабрику по генерации биткоинов, следует из постановления Святошинского районного суда Киева.

В постановлении суда, которым дается разрешение следователям на проведение обысков на указанном предприятии, говорится, что в ходе досудебного расследования установлено, что несколько лиц по предварительному сговору, преследуя личную корыстную заинтересованность, решили осуществить подделку банковских документов.

По данным следствия, один из фигурантов дела вместе с неустановленными лицами при содействии должностных лиц госпредприятия "Лечебно-оздоровительный "ИЭС им. Патона", без заключения договоров которые предоставляли право пользования помещением, разместили в неработающем бассейне компьютерное оборудование, так называемые "майнеры", в количестве 200 штук, которые осуществляют генерирование биткоинов", говорится в документе.

Запах хорошего "подъема" и мракобесие

К биткоинам приковано особое внимание после стремительного роста курса этой криптовалюты: за полгода цена увеличилась в 4 раза. А после инцидента в Институте Патона поползли слухи и версии о причинах "облавы". Экономический эксперт Андрей Блинов считает, что "силовики почувствовали запах "хорошего подъема".

Юрист, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец назвал произошедшее "очередными разборками между СБУ и прокуратурой. И очередной нулевой результат. Нет состава преступления, кроме конечно бесплатной и без договора аренды пустого бассейна".

Адвокат Иван Либерман в комментарии РИА Новости Украина разъяснил, что теперь будет проведена соответствующая судебно-техническая экспертиза, которая должна будет установить, действительно ли это вещественные доказательства (обнаруженные компьютеры – Ред.) являются средством совершения преступления.

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"Если экспертиза покажет, что нет, это не так, тогда – оправдательный приговор. Если вообще дело дойдет до суда. А то, может, закроется в период досудебного следствия", – рассказал адвокат.

Он также допустил, что обыски в Институте Патона – попытка взять сферу биткоинов под контроль.

А глава комитета по электронной коммерции интернет-ассоциации Украины, президент компании "Интернет инвест" Александр Ольшанский прокомментировал ситуацию очень кратко, назвав происходящее "мракобесием".

Напомним, выпуск и оборот биткоинов на территории Украины запрещены.