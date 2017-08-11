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    Биткоины в бассейне: версии причин "облавы" в Институте Патона

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    Охота на торговцев биткоинами в Украине (13)

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    Биткоины вызвали бурный интерес не только у простых украинцев, но и у силовиков, которое обратили особое внимание на эту сферу. Теперь же они могут попытаться взять ее под контроль, допускают эксперты.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина 

    На территории Института электросварки им. Патона обнаружили подпольную фабрику по генерации биткоинов, следует из постановления Святошинского районного суда Киева. 

    В постановлении суда, которым дается разрешение следователям на проведение обысков на указанном предприятии, говорится, что в ходе досудебного расследования установлено, что несколько лиц по предварительному сговору, преследуя личную корыстную заинтересованность, решили осуществить подделку банковских документов. 

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По данным следствия, один из фигурантов дела вместе с неустановленными лицами при содействии должностных лиц госпредприятия "Лечебно-оздоровительный "ИЭС им. Патона", без заключения договоров которые предоставляли право пользования помещением, разместили в неработающем бассейне компьютерное оборудование, так называемые "майнеры", в количестве 200 штук, которые осуществляют генерирование биткоинов", говорится в документе. 

    Запах хорошего "подъема" и мракобесие

    К биткоинам приковано особое внимание после стремительного роста курса этой криптовалюты: за полгода цена увеличилась в 4 раза. А после инцидента в Институте Патона поползли слухи и версии о причинах "облавы". Экономический эксперт Андрей Блинов считает, что "силовики почувствовали запах "хорошего подъема". 

    Юрист, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец назвал произошедшее "очередными разборками между СБУ и прокуратурой. И очередной нулевой результат. Нет состава преступления, кроме конечно бесплатной и без договора аренды пустого бассейна".

    Адвокат Иван Либерман в комментарии РИА Новости Украина разъяснил, что теперь будет проведена соответствующая судебно-техническая экспертиза, которая должна будет установить, действительно ли это вещественные доказательства (обнаруженные компьютеры – Ред.) являются средством совершения преступления. 

    Виртуальная валюта Биткоин (Bitcoin)
    REUTERS Benoit Tessier
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    "Если экспертиза покажет, что нет, это не так, тогда – оправдательный приговор. Если вообще дело дойдет до суда. А то, может, закроется в период досудебного следствия", – рассказал адвокат.

    Он также допустил, что обыски в Институте Патона – попытка взять сферу биткоинов под контроль. 

    А глава комитета по электронной коммерции интернет-ассоциации Украины, президент компании "Интернет инвест" Александр Ольшанский прокомментировал ситуацию очень кратко, назвав происходящее "мракобесием". 

    Напомним, выпуск и оборот биткоинов на территории Украины запрещены.

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