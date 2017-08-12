Украина не заслуживает на жесткую позицию по обороту биткоинов - адвокат

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. В Кропивницком СБУ разоблачила межрегиональный конвертационный центр, который занимался майнингом криптовалюты и "отмыл" 200 млн гривен. Конвертационный центр организовала группа банковских работников. Через фиктивные бестоварные операции они выводили в тень средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины, а также помогали клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

Офис злоумышленников находился в Кропивницком, а также они действовали в Киевской и Николаевской областях. Во время обысков в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях злоумышленников были изъяты печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карточки и документация, что доказывает проведение финансовых сделок, мощное компьютерное оборудование "выращивания" криптовалюты, а также около 350 тыс. грн наличными.

По этому поводу высказался адвокат, управляющий партнер юридической компании "Юскутум" Артем Афян в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Я считаю, что на подобные рейды, на подобную жесткую позицию по обороту биткоинов точно наша страна не заслуживает. В тот момент, когда другие страны специально придумывают либеральное регулирование, чтобы привлечь эти криптокапиталы. Япония приравняла это к обычным деньгам, создала правило, Австралия сделала, в Польше можно спокойно купить биткоины и в Белоруссии буквально недавно был принят декрет, который определяет порядок оборота криптовалют", — заявил адвокат.

Ранее сообщалось, что Совет по финансовой стабильности до конца августа проведет заседание для выработки позиции относительно правового статуса биткоина в Украине и его регулирования.