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    Украина не заслуживает на жесткую позицию по обороту биткоинов - адвокат

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    Охота на торговцев биткоинами в Украине (16)

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    В эфире радиостанции "Голос Столицы" адвокат, управляющий партнер юридической компании "Юскутум" Артем Афян заявил, что в то время, когда другие страны придумывают либеральное регулирование для привлечения криптовалют, в Украине проходят рейды.
    Биткойн
    REUTERS Benoit Tessier/Illustration

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. В Кропивницком СБУ разоблачила межрегиональный конвертационный центр, который занимался майнингом криптовалюты и "отмыл" 200 млн гривен.  Конвертационный центр организовала группа банковских работников. Через фиктивные бестоварные операции они выводили в тень средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины, а также помогали клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Офис злоумышленников находился в Кропивницком, а также они действовали в Киевской и Николаевской областях. Во время обысков в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях злоумышленников были изъяты печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карточки и документация, что доказывает проведение финансовых сделок, мощное компьютерное оборудование "выращивания" криптовалюты, а также около 350 тыс. грн наличными.

    По этому поводу высказался адвокат, управляющий партнер юридической компании "Юскутум" Артем Афян в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Я считаю, что на подобные рейды, на подобную жесткую позицию по обороту биткоинов точно наша страна не заслуживает. В тот момент, когда другие страны специально придумывают либеральное регулирование, чтобы привлечь эти криптокапиталы. Япония приравняла это к обычным деньгам, создала правило, Австралия сделала, в Польше можно спокойно купить биткоины и в Белоруссии буквально недавно был принят декрет, который определяет порядок оборота криптовалют", — заявил адвокат.

    Ранее сообщалось, что Совет по финансовой стабильности до конца августа проведет заседание для выработки позиции относительно правового статуса биткоина в Украине и его регулирования. 

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