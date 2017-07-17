Финансист: ситуация с криптовалютами напоминает мыльный пузырь

РИА Новости Украина

Ведущий экономист международной инвестиционной компании BlackRock Ричард Тёрнилл заявил на пресс-конференции, что криптовалюты Bitcoin и Ethereum напоминают экономические "мыльные пузыри".

В интервью Sputnik доктор Кэмпбелл Харви (Campbell Harvey), профессор финансов Школы Бизнеса Фукуа при Университете Дьюка, расположенном в Дареме, Северная Каролина, США, и научный сотрудник Национального бюро экономических исследований, высказал схожее мнение, заявив, что нынешняя ситуация с криптовалютами напоминает обстановку перед тем, как лопнул пузырь доткомов.

"Каждый раз, когда вы видите, что цена чего-то растет в двадцать раз за несколько месяцев, насторожитесь. Я думаю, частично дело в сути самой игры. Новые технологии чрезвычайно непостоянны. Если, например, рассмотреть Bitcoin, его волатильность в шесть раз выше индекса S&P 500. То есть Bitcoin очень волатилен, и очень трудно разобраться, какова его настоящая ценность. Если вы играете на бирже криптовалют, вы должны быть готовы все потерять. Во время пузыря доткомов, люди на самом деле скупали лотерейные билеты. Они видели, как [цена на акции] компаний росла с цента за акцию до сотни долларов за акцию. Это было все равно, что лотерея. Люди не хотели остаться за бортом, хотели иметь какие- то инвестиции, и это вызвало очень резкий рост цен. Я думаю, похожую ситуацию мы видим сегодня с криптовалютами", - сказал Харви.

Харви предположил, что в ближайшем будущем появится много новых криптовалют, однако далеко не все они будут успешны.

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"Новым криптовалютам нужна очень хорошая история. Будет много людей с плохими идеями, которые получат финансирование", — предупреждает Харви. "Лучше всего напрямую инвестировать в некоторые стартапы в этой области. Цены подскакивают так сильно, что умный инвестор получит какую-то прибыль. Я рекомендую вашим слушателям: если вы смогли удвоить вложенные деньги, продайте половину акций. Это значит, что вы вернули изначальную инвестицию, а всё, что осталось, — это чистая прибыль. Если вы ее потеряете – вы ее потеряете. Так как сейчас в США присутствует неопределенность, золото также рассматривается как альтернативное вложение. Но золото реально. Вам нужно для него хранилище, нужно это золото защищать. В то же время криптовалюта международна, все, что вам нужно, – это виртуальный кошелек и запасная копия. Вам не нужен сейф, вам не нужна охрана".

Сойдет ли популярность криптовалют на нет или же можно ожидать, что криптовалюты прочно войдут в нашу жизнь?

— Думаю, произойдет несколько вещей. Во-первых, мы увидим залоговые криптовалюты. Сейчас на Чикагской товарной бирже есть инициатива, когда они кладут золото в хранилище, а затем выпускают криптовалюту, обеспеченную этим золотом. Таким образом, криптовалюта связана с ценой на золото и ее волатильность связана с ценой на золото. И то же самое можно сделать с чем угодно: с акциями, с бондами, товарными активами в целом. Вы можете выпускать криптовалюту, обеспечивая их сейфом или хранилищем с самим залоговым имуществом. Мы только начинаем видеть такие залоговые версии криптовалют.

В более широком смысле, большая часть активности в сфере блокчейна связана не с криптовалютами, а с бизнесами, которые используют технологию блокчейна, чтобы решить проблемы логистической цепи и прочие трудности. Нам даже не нужна криптовалюта! С точки зрения бизнеса, большая доля активности не связана с изначальной идеей "монет", а с применением основанной на Ethereum технологии блокчейна в бизнесе. Это не так привлекательно, как наблюдать за двойным, тройным или даже двадцатикратным ростом цен на Ethereum или Bitcoin. СМИ фокусируются на криптовалютах, но на практике в бизнесе применяются технологии блокчейн, чтобы решать предпринимательские проблемы.