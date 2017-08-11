Bitcoinов беру, два мешка! А что это?

РИА Новости Украина

Даже далекие от финансового рынка люди хоть краем уха уже слышали, что есть такая криптовалюта как Bitcoin. Растет интерес к нему со стороны правительств и спецслужб из-за его бесконтрольности. Ведь ключевое отличие биткоина от всех остальных форм денег – децентрализация. Ни одно учреждение в мире его не контролирует.

Наращивая курс, Bitcoin становится серьезным конкурентом бумажной валюте. Всего за пять месяцев 2017 года его стоимость выросла с 755 до 2847 долларов. В этом году биткоин уже вырос на 277%, и по прогнозам экспертов, на этом не остановится.

Как сообщалось 8 августа, за неделю курс Bitcoin (BTC) после разделения взлетел более чем на 23%, продолжая бить исторические максимумы.

Однако, несмотря на рост популярности Bitcoin, мало кто понимает основную идею этой системы, не говоря уже о технических особенностях.

Что такое Bitcoin

Bitcoin — это новое поколение децентрализованной цифровой валюты, созданной и работающей только в сети интернет. Никто не контролирует ее, эмиссия валюты происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру, используя программу для вычисления математических алгоритмов. Именно в этом и заключается суть Bitcoin.

Несмотря на относительно недавний всплеск интереса к Bitcoin, система появилась еще в 2008 году. Именно тогда человек (или группа людей — никто не знает) под псевдонимом Сатоси Накамото опубликовал доклад с описанием принципа работы. Он предложил электронную платежную систему, основанную на математических вычислениях. Идея состояла в том, чтобы произвести обмен монетами без любой центральной власти, в электронном виде с наименьшими издержками.

Когда система была только запущена в работу, всего за 1 доллар можно было купить 1300 биткоинов. Однако уже в 2017 году биткоин показал ошеломляющую доходность. Всего за 5 месяцев стоимость биткоина выросла с 755 до 2847 долларов.

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Отличия Bitcoin от других валют:

— не обеспечен ничем, это чистая математика;

— можно купить все что угодно в интернете, как за доллары, евро или другую валюту;

— децентрализация — ни одно учреждение в мире не контролирует биткоин;

— независимость - не поддается инфляции и какому-либо влиянию с внешней стороны;

— анонимность — можно создавать бесконечное количество биткоин адресов без привязки к имени, адресу или любой другой информации;

— любой желающий может начать их добывать в любое время.

Как добывать биткоины

Желающий может начать добывать или как говорят "майнить биткоины" в любое время. Майнинг биткоинов происходит посредством использования вычислительных мощностей компьютера в распределенной сети.

Для майнинга нужен компьютер, который будет подбирать 64-значные цифры, причем чаще всего это делается на графическом процессоре из-за более высокой эффективности. Компьютер генерирует случайные числа, пытаясь подобрать ключ блоку — пачке транзакций по обмену биткоинами. Этот процесс проводится одновременно с другими участниками сети, победитель получает 25 биткоинов.

Однако в коде биткоина стоит ограничение: добыть максимум можно 21 миллион биткоинов. Несмотря на это, биткоин может делиться до бесконечности на более мелкие части.

Система биткоинов запрограммирована таким образом, чтобы генерировать установленное количество монет в определенный промежуток времени. На данный момент, каждые 10 минут в сети появляется 25 новых биткоинов. В 2140 году общее количество монет может составлять уже более 20 миллионов.

Как получить Bitcoin: пять шагов

1. Необходимо купить компьютер-майнер. На сегодня самым продвинутым является майнер Antminer S9. Если в прошлом заниматься майнингом биткоинов можно было на обычном компьютере или с помощью видеокарты, то сегодня нужны ASIC-майнеры — специальные компьютеры, предназначенные исключительно для майнинга биткоинов.

2. Завести биткоин-кошелек.

3. Пул для майнинга — это группа биткоин-майнеров, которые объединили свои вычислительные ресурсы, чтобы добыть больше биткоинов. Смысл коллективной работы заключается в том, вознограждение выдается за блоки — как правило, созданный блок стоит 12,5 биткоинов, — и пользователю-одиночке должно очень сильно повезти, чтобы получить эти деньги. В пуле вам надо будет выполнять небольшие и менее трудные алгоритмы, и благодаря коллективным усилиям у вас будет больше шансов выполнить большой алгоритм и заработать биткоины, которые будут распределены между участниками пула.

4. Установить на компьютер программы для майнинга. Самые популярные программы для PC — это BFGMiner и 50Miner.

5. Установить кошелек или зарегистрироваться на бирже. Официальный кошелек всегда можно скачать с официального сайта криптовалюты.

Любой человек во всем мире может запустить скрипт по добыче биткоинов у себя на компьютере. Исходных код скрипта опубликован в открытом виде, каждый может посмотреть как он работает.

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Аналогично любой валюте, вы можете обменять обычные деньги на биткоины согласно установленному курсу, для этого есть множество специализированных обменников. Для этого достаточно воспользоваться каким-либо биржевым сервисом.

Валюта будущего?

По мнению экспертов, появление криптовалют в дальнейшем будет оказывать все большее влияние на финансовые рынки. Набирая популярность как средство платежа, биткоин активно наращивает свой курс к доллару. Чем больше транзакций с использованием биткоина, тем больше его стоимость. А увеличение его стоимости привлекает все больше инвесторов.

"Биткоин – современный аналог золота, в некоторой мере он является альтернативой доллару и всей современной финансовой системе. Как и у золота, у него нет справедливой стоимости, все определяется балансом спроса и предложения", – цитирует Finance.ua старшего аналитика компании Альпари Романа Ткачука.

Кроме того, по мнению экспертов, рост популярности обусловлен возможностью использовать биткоин как средство обхода валютных ограничений при выводе валюты за границу.

Однако главный риск для криптовалют – ужесточение регулирования со стороны мировых центральных банков. Пока они занимают осторожную позицию.

Впрочем, пока держится спрос на биткоины – цена его будет расти.

Напомним, в Украине согласно законодательству криптовалюты запрещены, а на украинских майнеров правоохранители уже разворачивают массовые облавы.

На днях на территории Института электросварки им. Патона в Киеве обнаружили подпольную фабрику по генерации биткоинов.

По материалам из открытых источников интернет