наверх
11.08.201714:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Bitcoinов беру, два мешка! А что это?

    Тема:

    Охота на торговцев биткоинами в Украине (11)

    (обновлено: )292
    Бум на электронную валюту Bitcoin растет: за полгода его стоимость выросла почти в 4 раза. Наращивая курс, Bitcoin становится серьезным конкурентом бумажной валюте. Впрочем, время покажет, что такое Bitcoin - валюта будущего или очередной финансовый пузырь.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина 

    Даже далекие от финансового рынка люди хоть краем уха уже слышали, что есть такая криптовалюта как Bitcoin. Растет интерес к нему со стороны правительств и спецслужб из-за его бесконтрольности. Ведь ключевое отличие биткоина от всех остальных форм денег – децентрализация. Ни одно учреждение в мире его не контролирует. 

    Наращивая курс, Bitcoin становится серьезным конкурентом бумажной валюте. Всего за пять месяцев 2017 года его стоимость выросла с 755 до 2847 долларов. В этом году биткоин уже вырос на 277%, и по прогнозам экспертов, на этом не остановится.  

    Как сообщалось 8 августа, за неделю курс Bitcoin (BTC) после разделения взлетел более чем на 23%, продолжая бить исторические максимумы. 

    Однако, несмотря на рост популярности Bitcoin, мало кто понимает основную идею этой системы, не говоря уже о технических особенностях. 

    Что такое Bitcoin

    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Перспективы PayPal и Bitcoin на рынке Украины

    Bitcoin — это новое поколение децентрализованной цифровой валюты, созданной и работающей только в сети интернет. Никто не контролирует ее, эмиссия валюты происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру, используя программу для вычисления математических алгоритмов. Именно в этом и заключается суть Bitcoin. 

    Несмотря на относительно недавний всплеск интереса к Bitcoin, система появилась еще в 2008 году. Именно тогда человек (или группа людей — никто не знает) под псевдонимом Сатоси Накамото опубликовал доклад с описанием принципа работы. Он предложил электронную  платежную систему, основанную на математических вычислениях. Идея состояла в том, чтобы произвести обмен монетами без любой центральной власти, в электронном виде с наименьшими издержками.

    Когда система была только запущена в работу, всего за 1 доллар можно было купить 1300 биткоинов. Однако уже в 2017 году биткоин показал ошеломляющую доходность. Всего за 5 месяцев стоимость биткоина выросла с 755 до 2847 долларов. 

    Читайте также: Давай деньги, деньги давай! Вирус-вымогатель требует биткоины

    Отличия Bitcoin от других валют: 

    — не обеспечен ничем, это чистая математика;

    Виртуальная валюта Биткоин (Bitcoin)
    REUTERS Benoit Tessier
    Золото и биткойны: прибыль на "спекуляции с будущим"

    — можно купить все что угодно в интернете, как за доллары, евро или другую валюту;

    — децентрализация — ни одно учреждение в мире не контролирует биткоин;

    — независимость  - не поддается инфляции и какому-либо влиянию с внешней стороны;

    — анонимность — можно создавать бесконечное количество биткоин адресов без привязки к имени, адресу или любой другой информации;

    — любой желающий может начать их добывать в любое время.

    Как добывать биткоины

    Желающий может начать добывать или как говорят "майнить биткоины" в любое время. Майнинг биткоинов происходит посредством использования вычислительных мощностей компьютера в распределенной сети. 

    Для майнинга нужен компьютер, который будет подбирать 64-значные цифры, причем чаще всего это делается на графическом процессоре из-за более высокой эффективности. Компьютер генерирует случайные числа, пытаясь подобрать ключ блоку — пачке транзакций по обмену биткоинами. Этот процесс проводится одновременно с другими участниками сети, победитель получает 25 биткоинов.

    Однако в коде биткоина стоит ограничение: добыть максимум можно 21 миллион биткоинов. Несмотря на это, биткоин может делиться до бесконечности на более мелкие части. 

    Система биткоинов запрограммирована таким образом, чтобы генерировать установленное количество монет в определенный промежуток времени. На данный момент, каждые 10 минут в сети появляется 25 новых биткоинов. В 2140 году общее количество монет может составлять уже более 20 миллионов. 

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Криптовалюта биткойн

    Как получить Bitcoin: пять шагов 

    Гривны
    УНИАН
    Эксперт: выдавать украинцам кредиты в валюте - преступление

    1. Необходимо купить компьютер-майнер. На сегодня самым продвинутым является майнер  Antminer S9. Если в прошлом заниматься майнингом биткоинов можно было на обычном компьютере или с помощью видеокарты, то сегодня нужны ASIC-майнеры — специальные компьютеры, предназначенные исключительно для майнинга биткоинов.

    2. Завести биткоин-кошелек.

    3. Пул для майнинга — это группа биткоин-майнеров, которые объединили свои вычислительные ресурсы, чтобы добыть больше биткоинов. Смысл коллективной работы заключается в том, вознограждение выдается за блоки — как правило, созданный блок стоит 12,5 биткоинов, — и пользователю-одиночке должно очень сильно повезти, чтобы получить эти деньги. В пуле вам надо будет выполнять небольшие и менее трудные алгоритмы, и благодаря коллективным усилиям у вас будет больше шансов выполнить большой алгоритм и заработать биткоины, которые будут распределены между участниками пула.

    4. Установить на компьютер программы для майнинга. Самые популярные программы для PC — это BFGMiner и 50Miner.

    5. Установить кошелек или зарегистрироваться на бирже. Официальный кошелек всегда можно скачать с официального сайта криптовалюты.

    Любой человек во всем мире может запустить скрипт по добыче биткоинов у себя на компьютере. Исходных код скрипта опубликован в открытом виде, каждый может посмотреть как он работает.

    Доллары, евро и гривны
    AFP/ATTA KENARE
    Застой, но в сентябре рынок покупки валюты значительно оживится — Львов

    Читайте также: Обострились валютные проблемы Евросоюза

    Аналогично любой валюте, вы можете обменять обычные деньги на биткоины согласно установленному курсу, для этого есть множество специализированных обменников. Для этого достаточно воспользоваться каким-либо биржевым сервисом. 

    Валюта будущего? 

    По мнению экспертов, появление криптовалют в дальнейшем будет оказывать все большее влияние на финансовые рынки. Набирая популярность как средство платежа, биткоин активно наращивает свой курс к доллару. Чем больше транзакций с использованием биткоина, тем больше его стоимость. А увеличение его стоимости привлекает все больше инвесторов. 

    "Биткоин – современный аналог золота, в некоторой мере он является альтернативой доллару и всей современной финансовой системе. Как и у золота, у него нет справедливой стоимости, все определяется балансом спроса и предложения", – цитирует Finance.ua старшего аналитика компании Альпари Романа Ткачука. 

    Кроме того, по мнению экспертов, рост популярности обусловлен возможностью использовать биткоин как средство обхода валютных ограничений при выводе валюты за границу.

    Степанюк: Украину обедняют с целью взять под контроль миллиарды долларов
    РИА Новости Украина
    Украину обедняют с целью взять под контроль миллиарды долларов - эксперт

    Однако главный риск для криптовалют – ужесточение регулирования со стороны мировых центральных банков. Пока они занимают осторожную позицию.

    Впрочем, пока держится спрос на биткоины – цена его будет расти.

    Напомним, в Украине согласно законодательству криптовалюты запрещены, а на украинских майнеров правоохранители уже разворачивают массовые облавы. 

    На днях на территории Института электросварки им. Патона в Киеве  обнаружили подпольную фабрику по генерации биткоинов.

    По материалам из открытых источников интернет 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Стрельба в Днепре
    Криминал шагает по стране: стрельба в Днепре и Полтаве
    Василий Муравицкий. Архивное фото
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Протесты по-киевски. Жители против АЗС