Хозяйке на заметку. Эксперт о "рождении" и применении криптовалют

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Полиция арестовала Биткоин-ферму в Киеве. Обнаружили ее в лечебно-оздоровительном центре института Патона. В помещении неработающего бассейна были размещены 200 компьютеров, так называемые "майнеры" для генерации или вычисления криптовалюты.

Претензии правоохранителей к подпольному производству в том, что оборудование размещалось и работало без заключения договоров с институтом, по устной договоренности с должностными лицами лечебно-восстановительного центра.

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А главное нарушение полиция видит в том, что выпуск и оборот денежных суррогатов криптовалюты биткоин на территории Украины запрещены согласно Закону Украины "О Национальном банке".

Как и зачем "выращивают" биткоины на подобных фермах, разъяснил в эфире радиостанции Голос Столицы финансовый консультант по вопросам инвестиций Андрей Киселев.

Как происходит добыча криптовалюты?

— Чтобы начинать добывать криптовалюту, нужно в первую очередь купить "железо", два вида "железа".

Речь о компьютерах?

— Это некая конфигурация. Компьютером она становится, когда к блоку добавляется монитор, контроллер, блок питания и подключается интернет.

Это не очень легальная деятельность на сегодня?

— Для того, чтобы начали преследовать за незаконное изготовление денег, нужно чтобы это стало деньгами. На сегодняшний день ни биткоин, ни криптовалюта в привычном смысле деньгами не являются.

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А чем это является?

— Это скорее учетные записи. Что делает компьютер, добывая криптовалюту? В принципе, он решает математическую задачу. В результате этого решения появляется код, 54 знака, буквы вперемешку с цифрами.

Но это можно продавать, покупать, котировки довольно высокие, 3500 долларов стоит биткоин на сегодняшний день.

— Чуть меньше, но это не важно. То, что какие-то люди стали использовать вот эти коды для каких-то обменных операций, это же их дело. Что такое деньги? Для того, чтобы биткоин или криптовалюта стала деньгами, нужно чтобы у них появилась функция денег. Функции классических денег пока нет.

Тогда это не платежное средство на территории Украины. Чем мешает вычисление биткоинов, это ведь не является нарушением законов?

— На сегодняшний день нет. Все это притянуто за уши. Можно говорить о подключении электроэнергии, потребитель платит электроэнергию по тарифам физлица, а не по тарифам юрлица. За это можно ловить. В бассейне там стоят эти "майнеры", за это тоже можно ловить, за отсутствие договора аренды, на отсутствие согласования подключения "Киевэнерго" и прочее. Но ловить за то, что какие-то деньги добываются, это глупо, потому что в законе это не урегулировано сегодня.

Если это все юридически оформить, у себя дома разместить вычислительные мощности, какие претензии могут тогда возникнуть?

— Тогда на сегодняшний день законных никаких.

Почему именно сейчас взялись за людей, которые "майнят" биткоины?

— У меня есть своя версия, но она моя личная. Эта деятельность по майнингу криптовалют на сегодня является прибыльной. Ведь какая проблема? В надежных банках процент по депозитам падает. За последние семь месяцев три раза понизилась учетная ставка НБУ. Это такая средняя температура по палате, но по которой можно судить, что будет происходить с депозитными ставками в банках. Оно все падает, и если в августе прошлого года в банках из первой тройки рейтинга надежности можно было положить доллар под 2-2,5% годовых, сегодня там 0,1% годовых. Это меньше, чем процент инфляции в долларе. То есть невыгодно. То есть у людей деньги лежат дома, куда их нести, чтобы они зарабатывали? На сегодня в Украине инвестировать почти некуда. Депозиты — с ними разобрались. Фондовый рынок во всем цивилизованном мире, это то место, где люди приумножают свои деньги. Но для этого он должен быть прозрачным, понятным, жестко регулироваться. На сегодня в Украине этого нет. В идеале, если все решат навести там порядок, то пять лет — это очень оптимистичный прогноз, чтобы можно было деньги туда спокойно нести. Поэтому есть проблема, люди хотят, чтобы деньги не лежали, а приумножались. А этот рынок показывает очень хороший рост. Заработок хороший на нем. Поэтому люди стали покупать "железо", почему Украина вошла в пятерку стран мировых по использованию криптовалюты? Потому что умные пацаны стали дома читать и пять-шесть лет назад на компьютеры ставить программы, которые "майнили" криптовалюты. И это дело доходное.

Тогда все претензии правоохранителей, это попытка убедить поделиться с нужными людьми?

— Я думаю, как показывает жизнь, самая циничная версия оказывается наиболее близкой к истине. Поэтому я тут с вами соглашусь. С моей точки зрения, да.

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В каком формате это все происходит? Технику, те самые вычислительные мощности, их изымают во время проблем с правоохранителями?

— Представьте, что у вас дома стоит мощная видеокарта для видеоигр. Вы играете в видеоигры, но параллельно запускаете программу, которая вам "майнит" какую-то из криптовалют. На сегодняшний день какие можно предъявить претензии, что у меня компьютер решает некую математическую задачу параллельно с тем, как я играю в игру.

Но у человека может компьютер приносить энное количество биткоинов в месяц, правоохранители к нему пришли, изъяли технику на время следствия. Он попытается как-то договориться с теми, кто технику изъял?

— Что он может сделать? Те добытые биткоины он может хранить на "холодном кошельке". На флешке. И флешку закопать в огороде. Это то, что он уже "намайнил", добыл. Теперь, если приходит правоохранитель и выдергивает компьютер из розетки, конечно, в идеале, если бы работала четко система судов, можно было бы встречный иск подать и прочее. Но поскольку сегодня это не работает, то нормальный человек, если его прижмут, он для себя прикидывает доходность, сколько это ему приносит, и сопоставляет в цифрах, выгоднее ему откупиться или выгоднее ему забыть. И какое решение перевесило по деньгам, то и принимается.

Можно эти биткоины хранить не на флешке, а в облачном сервисе?

— Технически, да. С практической точки зрения это глупость. Потому что случаев мошенничества в этой сфере тоже полно. И последний пример, это обрушение биржы BTC-E, оно второе уже в истории биткоина, оно показало, что здесь и воруется, и пропадает, поэтому самый надежный способ — флешка и в огород. Или выпускаются специальные кошельки, например, Trezor. Это модифицированная флешка, защищенная. Лучше туда и пусть оно там лежит.

В институте Патона, 200 компьютеров "майнили" эти биткоины. Сколько они могли производить денег в месяц?

— Там можно все посчитать. Есть специальные онлайн-калькуляторы доходности. Туда берутся характеристики "железа", например, если мы берем биткоины, а не другую криптовалюту. Это такая "железяка" специальная, это такой кубик железный внутри со всякими чипами и прочими штучками. Есть показатель, в том числе потребления электроэнергии. Есть хэшрейт — это математическая мощность вычисления хешей в секунду. В общем, забивается ряд показателей, нажимается кнопочка и программа рассчитывает доходность.

Можно делать примерные оценки?

— Это конкретное, берутся пять таких блоков, они устанавливаются в ферму — на некую стойку — у них мощность в среднем 7,5 терахеш в секунду. Это ничего не говорит, но чтобы быть поконкретнее, я это буду называть. Они потребляют примерно 1,5 кВт в час, и одна такая установка, в которой пять этих "железяк", плюс к ним контроллер, плюс пять источников питания, все это втыкается в розетку и подключается к интернету. Например, стоит это 7500 долларов, такая полная установка. Окупается она на сегодняшний день примерно за год, она приносит 8300-8500. 7500 мы вложили, она за год окупилась и дальше начинает приносить чистую прибыль. То есть, чистая прибыль в день примерно 22 доллара. Но получается, что доходность больше 100% годовых. Если мы 7500 вложили и за год 8500 "намайнили", это без учета роста курса биткоина, он же может расти дальше, то доходность примерно 100% годовых.

Напомним, депозиты в Украине не покрывают процент инфляции, реально это трагедия для экономики страны, считает заслуженный экономист Украины Игорь Полховский.

Ранее директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в эфире "ГС" пояснил, что благодаря росту зарплат в стране оживилась торговля, а это положительно повлияло и на другие отрасли.