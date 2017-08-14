Фурса об "интеграторах" биткоина и добытчиках янтаря

РИА Новости Украина

На территории Института электросварки им. Патона 10 августа обнаружили подпольную фабрику по генерации биткоинов, следует из постановления Святошинского районного суда Киева.

В постановлении суда, которым дается разрешение следователям на проведение обысков на указанном предприятии, говорится, что в ходе досудебного расследования установлено, что несколько лиц по предварительному сговору, преследуя личную корыстную заинтересованность, решили осуществить подделку банковских документов.

По данным следствия, один из фигурантов дела вместе с неустановленными лицами при содействии должностных лиц госпредприятия "Лечебно-оздоровительный "ИЭС им. Патона", без заключения договоров которые предоставляли право пользования помещением, разместили в неработающем бассейне компьютерное оборудование, так называемые "майнеры", в количестве 200 штук, которые осуществляют генерирование биткоинов", говорится в документе.

Началось: СБУ и полиция начали кошмарить майнеров биткоинов, отмечает на своей странице в Facebook экономический эксперт, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

"Думается, в их голове эти майнеры примерно как копачи бурштыну (копатели янтаря — Ред.). Возятся где-то в земле и добывают не пойми что. Грязные и с лопатами. Очевидно, создают угрозу национальной безопасности", — сообщил Фурса.

Скриншот с сайта Facebook

Думается, продолжил он, скоро следует ожидать законодательной инициативы от депутатов Верховной Рады.

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"Депутаты Розенблат и Поляков скоро внесут законопроект о легализации майнинга. И за скромную плату будут раздавать лицензии на майнинг. А вообще хорошо. Пока пузырь биткоина надувается, пусть все эти прокуроры, сбушники и судьи в него влазят. Пусть заводят себе анонимные кошельки и переводят все свои взятки в биткоины. Когда пузырь лопнет, будет праздник", — подытожил экономист.