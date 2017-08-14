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    Фурса об "интеграторах" биткоина и добытчиках янтаря

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    Охота на торговцев биткоинами в Украине (20)

    (обновлено: )9710
    Пока пузырь биткоина надувается, пусть прокуроры, работники СБУ и судьи в него влазят, отмечает экономист Сергей Фурса: пусть заводят себе анонимные кошельки и переводят все свои взятки в биткоины. Когда пузырь лопнет, будет праздник.
    Сергей Фурса
    nahnews.org

    РИА Новости Украина

    На территории Института электросварки им. Патона 10 августа обнаружили подпольную фабрику по генерации биткоинов, следует из постановления Святошинского районного суда Киева.

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    Биткоины в бассейне: версии причин "облавы" в Институте Патона

    В постановлении суда, которым дается разрешение следователям на проведение обысков на указанном предприятии, говорится, что в ходе досудебного расследования установлено, что несколько лиц по предварительному сговору, преследуя личную корыстную заинтересованность, решили осуществить подделку банковских документов.

    По данным следствия, один из фигурантов дела вместе с неустановленными лицами при содействии должностных лиц госпредприятия "Лечебно-оздоровительный "ИЭС им. Патона", без заключения договоров которые предоставляли право пользования помещением, разместили в неработающем бассейне компьютерное оборудование, так называемые "майнеры", в количестве 200 штук, которые осуществляют генерирование биткоинов", говорится в документе.

    Началось: СБУ и полиция начали кошмарить майнеров биткоинов, отмечает на своей странице в Facebook экономический эксперт, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

    "Думается, в их голове эти майнеры примерно как копачи бурштыну (копатели янтаря — Ред.). Возятся где-то в земле и добывают не пойми что. Грязные и с лопатами. Очевидно, создают угрозу национальной безопасности", — сообщил Фурса.

    Скриншот с сайта Facebook

    Думается, продолжил он, скоро следует ожидать законодательной инициативы от депутатов Верховной Рады.

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    "Депутаты Розенблат и Поляков скоро внесут законопроект о легализации майнинга. И за скромную плату будут раздавать лицензии на майнинг. А вообще хорошо. Пока пузырь биткоина надувается, пусть все эти прокуроры, сбушники и судьи в него влазят. Пусть заводят себе анонимные кошельки и переводят все свои взятки в биткоины. Когда пузырь лопнет, будет праздник", — подытожил экономист.

     

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