Плюсы легализации. В ЕС за биткоины покупают и автомобили - эксперт

РИА Новости | Перейти в фотобанк Биткоины в бассейне: версии причин "облавы" в Институте Патона Цена биткоинов все растет и растет — накануне она превысила 4 тыс долларов, однако ненадолго. На этой отметке криптовалюта держалась несколько часов, а потом снова обвалилась до 3,8 тысяч долларов. Но это был еще не конец, поскольку сейчас стоимость одного биткоина снова выросла — до более 4,1 тыс долларов. На данный момент это самый высокий показатель в истории криптовалюты. Тем временем, в Украине отношение к биткоинам неоднозначное.

Как складывается судьба новой валюты в Европе, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал финансовый консультант Сергей Титарчук.

"Я живу в Германии, и там биткоины имеют статус бартера: мы можем рассчитываться за что угодно, и для этого не нужно платить никаких взносов. Они облагаются налогами только тогда, когда мы биткоины меняем на евро. Но за биткоины мы можем покупать даже автомобили. В Вене в каждом почтовом отделении можно обменять свои евро на биткоины, и я считаю, что они больше всего популярны в таких странах как Австрия и Швейцария, которые поняли, что не нужно их запрещать, а нужно использовать, дать людям возможность этим пользоваться и на этом зарабатывать, как делают другие страны, получая налоги", — пояснил Титарчук.

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