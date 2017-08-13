Плюсы легализации. В ЕС за биткоины покупают и автомобили - эксперт

Как складывается судьба новой валюты в Европе, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал финансовый консультант Сергей Титарчук.
"Я живу в Германии, и там биткоины имеют статус бартера: мы можем рассчитываться за что угодно, и для этого не нужно платить никаких взносов. Они облагаются налогами только тогда, когда мы биткоины меняем на евро. Но за биткоины мы можем покупать даже автомобили. В Вене в каждом почтовом отделении можно обменять свои евро на биткоины, и я считаю, что они больше всего популярны в таких странах как Австрия и Швейцария, которые поняли, что не нужно их запрещать, а нужно использовать, дать людям возможность этим пользоваться и на этом зарабатывать, как делают другие страны, получая налоги", — пояснил Титарчук.
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