наверх
13.08.201722:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Плюсы легализации. В ЕС за биткоины покупают и автомобили - эксперт

    Тема:

    Охота на торговцев биткоинами в Украине (19)

    (обновлено: )99
    В Австрии и Швейцарии давно поняли, что нельзя запрещать криптовалюту, а нужно дать людям возможность ею пользоваться и на этом зарабатывать, собирая налоги. Об этом в эфире "ГС" рассказал финансовый консультант Сергей Титарчук.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Биткоины в бассейне: версии причин "облавы" в Институте Патона
    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Цена биткоинов все растет и растет — накануне она превысила 4 тыс долларов, однако ненадолго. На этой отметке криптовалюта держалась несколько часов, а потом снова обвалилась до 3,8 тысяч долларов. Но это был еще не конец, поскольку сейчас стоимость одного биткоина снова выросла — до более 4,1 тыс долларов. На данный момент это самый высокий показатель в истории криптовалюты. Тем временем, в Украине отношение к биткоинам неоднозначное.

    Как складывается судьба новой валюты в Европе, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал финансовый консультант Сергей Титарчук.

    "Я живу в Германии, и там биткоины имеют статус бартера: мы можем рассчитываться за что угодно, и для этого не нужно платить никаких взносов. Они облагаются налогами только тогда, когда мы биткоины меняем на евро. Но за биткоины мы можем покупать даже автомобили. В Вене в каждом почтовом отделении можно обменять свои евро на биткоины, и я считаю, что они больше всего популярны в таких странах как Австрия и Швейцария, которые поняли, что не нужно их запрещать, а нужно использовать, дать людям возможность этим пользоваться и на этом зарабатывать, как делают другие страны, получая налоги", — пояснил Титарчук.

    Читайте также: Bitcoinов беру, два мешка! А что это?

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Люди в масках. Архивное фото
    Гей-парад в Одессе
    Столкновения в Виргинии
    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    Апелляция по делу Муравицкого
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"