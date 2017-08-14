У трех нардепов из БПП нашли биткоины на миллионы гривен

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Три народных депутата из "Блока Петра Порошенко" оказались владельцами биткоинов на миллионы гривен. Об этом сообщает общественное движение "Чесно" со ссылкой на декларации политиков.

"Пока Национальный банк Украины определяется со статусом криптовалюты, мы здесь нашли трех нардепов из "Блока Петра Порошенко" с биткоинами на миллионы гривен", — говорится в сообщении движения в соцсети Facebook.

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По данным электронной декларации за 2016, нардеп Александр Урбанский имел 1277 единиц биткоинов. По состоянию на 31 декабря 2016 года их стоимость составляла 139 081 133 грн. Также Урбанский 1 августа купил еще 1217 биткоинов на сумму 40 564 056 грн, отмечают активисты.

По их словам, Нардеп Дмитрий Белоцерковец задекларировал 398 биткоинов, приобретенных в 2013 году, стоимостью 128 160 грн.

"Дмитрий Голубов задекларировал 4376 единиц биткоинов. По состоянию на дату получения 22 ноября 2012 года их стоимость составляла 402 088 грн. Сейчас стоимость оценивается 125 204 361 грн. Нардеп 1 августа докупил еще 4376 единиц на сумму 32 804 684 грн", — говорится в сообщении.

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Ранее Национальный банк Украины сообщил, что совет по финансовой стабильности до конца августа проведет заседание для выработки позиции относительно правового статуса биткоина в стране и его регулирования.