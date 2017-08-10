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    Киев

    Подпольная фабрика в бассейне. В Киеве в институте Патона выпускали биткоины

    (обновлено: )28111
    По данным правоохранителей, несколько лиц по предварительному сговору, преследуя личную корыстную заинтересованность, решили осуществить подделку банковских документов.
    Биткойн
    REUTERS Benoit Tessier/Illustration

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. На территории Института электросварки им. Патона обнаружили подпольную фабрику по генерации биткоинов, следует из постановления Святошинского районного суда Киева, которое обнародовано на сайте единого реестра судебных решений.

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    REUTERS Benoit Tessier
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    В постановлении суда, которым дается разрешение следователям на проведение обысков на указанном предприятии, говорится, что в ходе досудебного расследования установлено, что несколько лиц по предварительному сговору, преследуя личную корыстную заинтересованность, решили осуществить подделку банковских документов.

    По данным следствия, один из фигурантов дела вместе с неустановленными лицами при содействии должностных лиц госпредприятия "Лечебно-оздоровительный "ИЭС им. Патона", без заключения договоров которые предоставляли право пользования помещением, разместили в неработающем бассейне компьютерное оборудование, так называемые "майнеры", в количестве 200 штук, которые осуществляют генерирование биткоинов", — говорится в документе.

    Отмечается, что выпуск и оборот биткоинов на территории Украины запрещены.

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