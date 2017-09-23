Нацбанк твердо определился со статусом Bitcoin

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины не может признать криптовалюты валютой и предупреждает о рисках мошенничества, заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Мировые регуляторы не озабочены какой-то угрозой криптовалют из-за их маленького объема. Они озабочены только тем, что люди могут потерять деньги (инвестируя в них — Ред.) и мошенничеством, которое может быть с ними", — цитирует Чурия FinClub.

"Мы можем сказать, что это точно не валюта, потому что нет центрального эмитента. И мы не можем признать это платежным средством", — пояснил замглавы НБУ.

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Его поддержал глава НКЦБФР Тимур Хромаев: "Нет никакого информационного сопровождения, нет никакой защиты прав инвесторов".

В свою очередь экономический эксперт Борис Кушнирук призвал признать криптовалюты денежным суррогатом. "Важно не просто непризнание Bitcoin валютой. Необходимо определить криптовалюту денежным суррогатом и запрет осуществлять расчеты ею во внутри- и внешнеторговом обороте", — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, в начале сентября в Киеве уже начали действовать первые криптоматы по продаже биткоинов.

Ранее РИА Новости Украина писало, что основная мировая криптовалюта – Bitcoin – стремительно дорожает, вызывает интерес со стороны не только украинских финансовых спекулянтов, но и обычных представителей среднего класса, который рискуют семейным бюджетом ради сохранения своих сбережений.

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Если в мае за один биткоин давали 2000 долларов, то сейчас уже 4000. Людей не останавливает ни огромная волатильность подобной "валюты" (падает и растет в разы за несколько месяцев), ни опыт вложений в финансовые пирамиды, что принесло огромные убытки миллионам украинцев.

Также сообщалось, что Госфискальная служба считает биткоин в Украине "денежным суррогатом".