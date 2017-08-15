Bitcoin продолжил уверенный рост, преодолев планку в $4 тыс

РИА Новости Украина — Прайм

Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin в понедельник продолжила уверенный рост после преодоления планки в 4 тысячи долларов, следует из данных торгов.

В частности, на бирже Bitfinex курс криптовалюты рос на 5,13% — до 4,268 тысячи долларов, на BitStamp – на 4,87%, до 4,25 тысячи долларов, на Poloniex – на 5,55%, до 4,28 тысячи долларов.

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"С момента начала реальных шагов по запуску плана действий под названием SegWit2x от 21 июля прошел почти месяц. Этот план заметно оптимизирует код системы биткоин. Теперь ключи при транзакции передаются по отдельному каналу для сокращения объема вносимой в блок информации – в перспективе примерно трех месяцев ожидается увеличение блока сети в два раза. За счёт этого на некоторое время устранится основной недостаток биткоин, который ранее мешал его дальнейшему масштабированию. Речь о низком количество операций в секунду до 3–7 штук против, например, десятков тысяч таких платежных систем VISA или MasterCard", — отмечает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

По его словам, запуск процесса по устранению фундаментального недостатка у самой популярной в мире криптовалюты закономерно подтолкнул спрос на нее среди инвесторов и спекулянтов. После достижения исторического минимума по доле рынка 37% от 20 июля биткоин неуклонно отвоевывал ранее утерянные позиции у конкурентов – сейчас его доля достигла 50%. Котировки криптовалюты за это время выросли почти на 75% до 4,2 тысячи долларов.

"Ближе концу текущего года (примерно к октябрю-ноябрю) ожидается завершение плана действий SegWit2x. С высокой вероятностью это вызовет дальнейший спекулятивный рост доли рынка биткоин. Кроме того, доля может увеличиться на фоне снятия ограничений (при этом влияние данного события на котировки биткоина остается, пожалуй, открытым вопросом на фоне быстро меняющегося регулирования рынка криптовалют). Думаю, до конца года доля биткоин вполне может пересечь рубеж в 60%", — отмечает аналитик.

При этом курс Ethereum на Bitfinex вырос на 1,11% — до 299 долларов. Курс Ripple на этой же бирже растет на 0,47% — до 16,84 цента. Курс Bitcoin Cash снижается на 0,7% — до 303,1 доллара.

Капитализация рынка криптовалют, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в целом составила более 140 миллиарда долларов.

Первое место традиционно занимает Bitcoin (BTC): его капитализация оценивается почти в 71 миллиардов долларов (50,7% всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией более 28,4 миллиарда долларов. На третьем месте — криптовалюта Ripple с капитализацией в 6,6 миллиарда долларов, на четвертом — Bitcoin Cash (чуть более 5 миллиардов долларов). Помимо этого, криптовалюта IOTA вышла на 5 место по капитализации (2,403 миллиарда), обогнав Litecoin (2,402 миллиарда).

Самыми быстрыми темпами из первой сотни криптовалют, по данным Coinmarketcap.com, растет Binance Coin: за последние 24 часа она выросла в 2,7 раза, district0x — на 56,6%, Bytom — на 56,3%, NoLimitCoin — на 55,6%.