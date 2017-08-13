наверх
13.08.201708:34
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Bitcoin вновь бьет исторические рекорды

    (обновлено: )295
    Bitcoin (BTC) за последние сутки вырос в цене на 10,52% - до 4020,22 тысячи долларов. Отметим, что 1 биткоин августа разделился на две отдельные валюты - Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCH).
    Виртуальная валюта Биткоин (Bitcoin)
    REUTERS Benoit Tessier

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin в воскресенье вновь обновляет исторические максимумы – ее курс достиг 4020,22 долларов за единицу, капитализация валюты приблизилась к 66,4 миллиарда долларов, об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coinmarketcap.com.

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Bitcoin. В Украине - суррогат, а в мире - это экономика

    Bitcoin (BTC) за последние 24 часа подорожал на 10,52% — до 4020,22 тысячи долларов. Bitcoin Cash (BCH) подешевел на 4,34%, а стоимость криптовалюты составила $299,36 долларов.

    Биткоин первого августа разделился на две отдельные валюты — Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCH) — из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласия по вопросу, связанному с программным обеспечением.

    Первое место занимает Bitcoin (BTC), его капитализация оценивается в 66,348 миллиарда долларов. На втором — Ethereum с капитализацией более 28 миллиардов долларов и стоимостью 299,23 доллара за единицу. На третьем месте находится криптовалюта Ripple, капитализация которой составляет более 6,3 миллиарда долларов, а стоимость — 0,17 доллара за штуку.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Люди в масках. Архивное фото
    Одесса в ожидании гей-парада
    Столкновения в Виргинии
    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто
    Апелляция по делу Муравицкого
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"