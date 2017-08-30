наверх
30.08.201723:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    ГФС считает биткоин в Украине "денежным суррогатом"

    (обновлено: )10302
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В Государственной фискальной службе (ГФС) настаивают на том, что криптовалюта Bitcoin не может быть средством платежа, указывая на нормы отечественного законодательства и определение Нацбанка. Об этом сообщили на запрос Укринформа в ГФС.

    "Разъяснение относительно правомерности использования в Украине "виртуальной валюты/криптовалюты" предоставлено Национальным банком Украины 10.11.2014 года, согласно которому Национальный банк Украины рассматривает "виртуальную валюту/криптовалюту" Bitcoin "как денежный суррогат, который не имеет обеспечения реальной стоимостью и не может использоваться физическими и юридическими лицами на территории Украины как средство платежа, поскольку это противоречит нормам украинского законодательства" и рекомендует гражданам использовать услуги только тех платежных систем, систем расчетов, которые внесены Национальным банком Украины в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры", — говорится в ответе на запрос.

    Кроме того в ГФС указывают на ст. 99 Конституции Украины, которой определено, что денежной единицей Украины является гривна, обеспечение стабильности которой является основной функцией центрального банка государства — Национального банка Украины.

    Статьей 192 Гражданского кодекса Украины определено, что денежная единица Украины — гривна является законным платежным средством, обязательным к приему по номинальной стоимости на всей территории Украины. При этом, иностранная валюта может использоваться в Украине в случаях и в порядке, установленных законом.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Анна Курбатова
      Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
      Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Нестору Шуфричу-младшему
      ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
      Наводнение после урагана "Харви" в Техасе
      Мощный ураган в США и тайфун в Китае
      Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
      Операция реинтеграция. Закон о Донбассе