ГФС считает биткоин в Украине "денежным суррогатом"

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В Государственной фискальной службе (ГФС) настаивают на том, что криптовалюта Bitcoin не может быть средством платежа, указывая на нормы отечественного законодательства и определение Нацбанка. Об этом сообщили на запрос Укринформа в ГФС.

"Разъяснение относительно правомерности использования в Украине "виртуальной валюты/криптовалюты" предоставлено Национальным банком Украины 10.11.2014 года, согласно которому Национальный банк Украины рассматривает "виртуальную валюту/криптовалюту" Bitcoin "как денежный суррогат, который не имеет обеспечения реальной стоимостью и не может использоваться физическими и юридическими лицами на территории Украины как средство платежа, поскольку это противоречит нормам украинского законодательства" и рекомендует гражданам использовать услуги только тех платежных систем, систем расчетов, которые внесены Национальным банком Украины в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры", — говорится в ответе на запрос.

Кроме того в ГФС указывают на ст. 99 Конституции Украины, которой определено, что денежной единицей Украины является гривна, обеспечение стабильности которой является основной функцией центрального банка государства — Национального банка Украины.

Статьей 192 Гражданского кодекса Украины определено, что денежная единица Украины — гривна является законным платежным средством, обязательным к приему по номинальной стоимости на всей территории Украины. При этом, иностранная валюта может использоваться в Украине в случаях и в порядке, установленных законом.