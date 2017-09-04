Первые криптоматы по продаже биткоинов начали действовать в Киеве

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Первые шесть криптоматов — терминалов для покупки криптовалюты — начали действовать в Киеве. Еще два вскоре установят в Харькове, пишет сайт БЖ.

Чтобы воспользоваться криптоматом, нужно установить биткоин-приложение на телефон, отсканировать через камеру терминала адрес своего биткоин-кошелька и положить на счет деньги. Минимальная сумма — 500 грн.

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В сентябре терминалы будут работать в тестовом режиме, позже планируют расширять их сеть по всей Украине. Компания KUNA Bitcoin Agency, которая разработала криптоматы, сообщает, что имеет уже более 150 заявок на их покупку.

Ранее РИА Новости Украина писало, что основная мировая криптовалюта – Bitcoin – стремительно дорожает, вызывает интерес со стороны не только украинских финансовых спекулянтов, но и обычных представителей среднего класса, который рискуют семейным бюджетом ради сохранения своих сбережений.

Скриншот Карта криптоматов по продаже биткоинов в Киеве

Если в мае за один биткоин давали 2000 долларов, то сейчас уже 4000. Людей не останавливает ни огромная волатильность подобной "валюты" (падает и растет в разы за несколько месяцев), ни опыт вложений в финансовые пирамиды, что принесло огромные убытки миллионам украинцев.

Также сообщалось, что Госфискальная служба считает биткоин в Украине "денежным суррогатом".