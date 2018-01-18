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    В мире

    Биткоин возобновил рост после падения

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    По состоянию на 6.50 по Киеву биткоин дорожал на 4,37%, до 11,38 тысячи долларов, следует из данных CoinMarketCap. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 1,33%, до 11,16 тысячи долларов, на GDAX - на 1,72%, до 11,21 тысячи долларов.
    Виртуальная валюта Биткоин (Bitcoin)
    REUTERS Benoit Tessier

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) торгуется в плюсе в четверг после падения до уровня ниже 10 тысяч долларов на торгах в среду, что стало минимальным уровнем с ноября 2017 года, следует из данных торгов.

    По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 6.50 по киевскому времени биткоин дорожал на 4,37%, до 11,38 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 1,33%, до 11,16 тысячи долларов, на GDAX — на 1,72%, до 11,21 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 0,1%, до 11,15 тысячи долларов.

    Падение рынка всего криптовалют на 20-30%, и в частности биткоина, в среду было связано с сообщениями из Китая и Южной Кореи о планах стран усилить контроль над рынком криптовалют. Власти Китая намерены заблокировать онлайн-платформы и мобильные приложения для торговли криптовалютой, а в Южной Корее, по данным местного агентства Ренхап, правительство готовит пакет мер, чтобы ограничить "иррациональное" увлечение криптовалютами, сообщает Прайм.

    Биткойн
    REUTERS Benoit Tessier/Illustration
    Что ждать от биткоина в 2018 году. Опрос экспертов

    По мнению экспертов, биткоин является пузырем, который уже начал лопаться. "Действительно, последние падения его цены свидетельствуют о том, что пузырь разрывается — хотя его стоимость все еще в десять раз выше, чем была год назад, но цена еще продолжит падать", — говорится в обзоре аналитиков Capital Economics, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Текущее удешевление биткоина не окажет значительного влияния на мировую экономику, поскольку его капитализация все еще относительно мала, считают аналитики.

    Что касается других криптовалют, то Ethereum поднималась в цене на 3,65%, до 1 тысячи долларов, Ripple — на 26,25%, до 1,4 доллара, Bitcoin Cash — на 6,17%, до 1,79 тысячи долларов, согласным данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным сервиса, составляет на данный момент 549,9 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится около 35% всего рынка.

    Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk — медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.

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