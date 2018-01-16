"Должны быть готовы к потере всех денег". Владельцев биткоинов шокировали новостью

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Инвесторы должны быть готовы потерять все деньги, вложенные в биткоины. Об этом в интервью Bloomberg сказал глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор, комментируя падение курсов криптовалют.

Скриншот Падение курс биткоина

"Экстремальная волатильность (биткоина —Ред.) делает его использование в качестве валюты бессмысленным", — полагает Мейджор.

Как пишет Bloomberg, 16 января курс биткоина упал на 12 процентов, до 12 255 долларов, это самый низкий уровень с 5 декабря 2017 года. CoinDesk оценивает снижение курса в 14 процентов.