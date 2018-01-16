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16.01.201816:35
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    Экономика

    "Должны быть готовы к потере всех денег". Владельцев биткоинов шокировали новостью

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    Отметим, что 16 января курс биткоина упал на 12 процентов, до 12 255 долларов, это самый низкий уровень с 5 декабря 2017 года. CoinDesk оценивает снижение курса в 14 процентов.
    Виртуальная валюта Биткоин (Bitcoin)
    REUTERS Benoit Tessier

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Инвесторы должны быть готовы потерять все деньги, вложенные в биткоины. Об этом в интервью Bloomberg сказал глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор, комментируя падение курсов криптовалют.

    Скриншот
    Падение курс биткоина

    "Экстремальная волатильность (биткоина —Ред.) делает его использование в качестве валюты бессмысленным", — полагает Мейджор.

    Как пишет Bloomberg, 16 января курс биткоина упал на 12 процентов, до 12 255 долларов, это самый низкий уровень с 5 декабря 2017 года. CoinDesk оценивает снижение курса в 14 процентов.

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