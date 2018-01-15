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    В Харькове у дизайнера грабители вымогали 15 биткоинов

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (151)

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    В судебном решении указывается, что потерпевший был веб-дизайнером и получал зарплату в криптовалюте. 20 декабря двое неизвестных проникли в его квартиру и, угрожая пострадавшему ножом, требовали, чтобы он перевел на их электронный кошелек биткоины.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В судебном реестре появилось дело с ходатайством следователей о временном доступе к вещам и документам лиц, напавших на веб-дизайнера с целью завладеть 15 биткоинами, которые находились в его электронном кошельке, сообщает Opendatabot.

    Биткойн
    REUTERS Benoit Tessier/Illustration
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    Как отмечается, 28 декабря следователь подал ходатайство в Харьковский суд о временном доступе к вещам и документам лиц, ограбивших гражданина на 15 биткоинов.

    В судебном решении указывается, что потерпевший был веб-дизайнером и получал зарплату в криптовалюте.

    20 декабря двое неизвестных проникли в его квартиру и, угрожая пострадавшему ножом, требовали, чтобы он перевел на их электронный кошелек биткоины.

    "После этого двое преступников связывались с потерпевшим по телефону и утверждали, что биткоины им не поступили и угрожали расправой. На основании этого суд удовлетворил требование следствия получить доступ к вещам подозреваемых. Следствие продолжается", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) и крупнейшие альтернативные криптовалюты теряют в цене.

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