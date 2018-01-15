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    Валютные колебания. Биткоин растет в цене

    (обновлено: )32710
    Согласно данным торгов по состоянию на 20.14 по Киеву биткоин дорожал на 4,5%, до 14,2 тысячи долларов. На бирже OKEx криптовалюта поднималась в цене на 5,17%, до 15,1 тысячи долларов.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) дорожает вечером в понедельник, несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг возможного запрета криптовалют в Южной Корее, свидетельствуют данные торгов.

    Биткойн
    REUTERS Benoit Tessier/Illustration
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    По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 20.14 по Киеву биткоин дорожал на 4,5%, до 14,2 тысячи долларов. На бирже OKEx криптовалюта поднималась в цене на 5,17%, до 15,1 тысячи долларов, на Bitfinex — на 3,5%, до 13,9 тысячи. По данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 2,18%, до 13,9 тысячи долларов, сообщает Прайм.

    На прошлой неделе в ряде СМИ появились сообщения о том, что министр юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги заявил о подготовке законопроекта, подразумевающего запрет торговли криптовалютами в стране. Позднее министр финансов этой страны в официальном выступлении опроверг возможность запрета. Он заверил, что его министерство не согласно с таким подходом в регулировании рынка.

    Однако в понедельник южнокорейское агентство Yonhap сообщило со ссылкой на министерство юстиции страны, что власти Южной Кореи все же планируют ограничения на торговлю криптовалютами. "Предлагаемый запрет торгов, о котором недавно упомянул министр юстиции, является одной из мер, предложенных министерством юстиции для пресечения спекуляций. Правительство примет решение после соответствующих консультаций и координации мнений", — приводит агентство заявление южнокорейского минюста.

    Тем временем, другие криптовалюты снижались в цене. Согласно данным CoinMarketCap, криптовалюта Ethereum дешевела на 0,2%, до 1,31 тысячи долларов, Ripple — на 1,25%, до 1,83 доллара, Bitcoin Cash — на 2,92%, до 2,46 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 707,12 миллиарда долларов. Доля биткоина — примерно 33% всего рынка криптовалют, Ethereum — 18%, Ripple — 10%.

    Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk — медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.

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