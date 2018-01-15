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    Биткоин безудержно несется вниз, эксперты ожидают еще большего падения

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    Охота на торговцев биткоинами в Украине (54)

    (обновлено: )945
    После преодоления в выходные отметки в 14,5 тысячи долларов биткоин вновь вернулся в район 13,5 тысячи долларов в понедельник. По мнению аналитиков, следующей психологической отметкой станет уровень в 10 тысяч долларов.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) и крупнейшие альтернативные криптовалюты теряют в цене в понедельник утром, при этом биткоин торгуется примерно за 13,5 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

    Биткойн
    REUTERS Benoit Tessier/Illustration
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    По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 6.52 биткоин дешевел на 2,6%, до 13,8 тысячи долларов. На бирже OKEx криптовалюта опускалась в цене на 5%, до 13,49 тысячи долларов, на Bitfinex — на 1,5%, до 13,6 тысячи. А по данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 0,1%, до 13,6 тысячи долларов.

    После преодоления в выходные отметки в 14,5 тысячи долларов биткоин вновь вернулся в район 13,5 тысячи долларов в понедельник. По мнению аналитиков, следующей психологической отметкой станет уровень в 10 тысяч долларов, ниже которого криптовалюта торговалась в ноябре прошлого года.

    "Если бы биткоин вновь преодолел эту отметку, то критический вопрос заключался бы в том, стали бы инвесторы покупать упавшую криптовалюту или бы это привело к дальнейшей продаже", — считает управляющий директор по валютной стратегии BK Asset Management Борис Шлоссберг (Boris Schlossberg), чье мнение цитирует телеканал CNBC.

    Также, согласно данным CoinMarketCap, криптовалюта Ethereum дешевеет на 2%, до 1,35 тысячи долларов, Ripple — на 4,1%, до 1,86 доллара, Bitcoin Cash — на 4,1%, до 2,55 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 707,54 миллиарда долларов. Доля биткоина — примерно 33% всего рынка криптовалют, Ethereum — 18%, Ripple — 10%.

    Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk — медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.

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