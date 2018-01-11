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    Биткоин падает

    (обновлено: )17810
    На бирже Bitfinex биткоин опускался в цене до 13,32 тысячи долларов, а на GDAX - до 13,38 тысячи долларов. Доля биткоина на рынке криптовалют составляет примерно 34%.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) продолжает снижаться и после опровержения новостей о планах запрета торговли криптовалютами в Южной Корее, свидетельствуют данные торгов.

    По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.57 по киевскому времени биткоин дешевел на 7,32%, до 13,52 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 7,69%, до 13,32 тысячи долларов, на GDAX — на 6,92%, до 13,38 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 10,32%, до 13,35 тысячи долларов.

    Биткойн
    REUTERS Benoit Tessier/Illustration
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    Кроме того, согласно данным агрегатора CoinMarketCap, криптовалюта Ethereum дешевеет на 9,08%, до 1,2 тысячи долларов, Ripple — растет в цене на 3,55%, до 2,06 доллара, Bitcoin Cash — снижается на 8,71%, до 2,49 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 679,6 миллиарда долларов. Доля биткоина — примерно 34% всего рынка криптовалют, Ethereum — 16%, Ripple — 12%, сообщает Прайм.

    При этом сервис-агрегатор цен CoinMarketCap еще с утра перестал транслировать котировки биткоина на крупнейших южнокорейских биржах Coinone и Bithumb, так как там эта криптовалюта торговалась с 30%-ной премией. Это вызвало обеспокоенность инвесторов и на других биржах и привело к распродаже биткоина.

    Ранее в четверг ряд СМИ со ссылкой на министра юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги написали о том, что страна готовит законопроект, подразумевающий запрет торговли криптовалютами в стране. Якобы, по словам министра, власти обеспокоены ситуацией вкруг виртуальных валют. При этом Южная Корея сейчас является одним из крупнейших рынков торговли популярными биткоином и Ethereum.

    Однако позднее днем СМИ передали, что министр финансов этой страны в официальном выступлении опроверг такой возможный запрет. Как сообщил портал новостей о криптовалютах ссn.com, министр заявил журналистам, что о запрете, предложенном министерством юстиции, он впервые узнал из СМИ. Он также уверил, что его министерство не согласно с таким подходом в регулировании рынка.

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