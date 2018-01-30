"План Маршалла": украинская история €50 миллиардов

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

На фоне усугубившихся в последнее время разногласий Киева со своими западными партнерами, в том числе и с МВФ, в украинском правительстве вернулись к идее проекта "плана Маршалла". Так, Кабмин создал рабочую группу по формированию проекта "Европейский план для Украины" (т. н. "план Маршалла"). Возглавил эту группу вице-премьер и министр экономического развития и торговли Степан Кубив, в ее состав вошли 45 человек.

REUTERS Francois Lenoir Степан Кубив. Архивное фото

Согласно данным СМИ, членами межведомственной рабочей группы также стали заместители министра экономического развития и торговли Максим Нефедов и Михаил Титарчук, директор департамента государственных инвестиционных проектов и поддержки развития Минэкономразвития Оксана Гришкевич. Вместе с тем в группе нет представителей правительственного Офиса по вопросам европейской интеграции и Администрации президента Украины. Как создавался "план Маршалла" для Украины и какова его суть — в обзоре РИА Новости Украина.

История плана

Напомним, американский план Маршалла для Европы был принят после Второй мировой войны и подразумевал масштабные денежные вливания из США, которые в переводе на сегодняшние деньги составляют около 150 млрд долларов.

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В конце марта минувшего года Европейская народная партия на съезде на Мальте приняла резолюцию о разработке долгосрочного плана помощи Украине, что и назвали "планом Маршалла". ЕНП в своей резолюции тогда призвала государства-члены ЕС "с помощью двусторонних и многосторонних программ оказывать Украине военную, гуманитарную и экономическую помощь". Тогда же было предложено создать "широкий инвестиционный пакет", направленный на ускоренное восстановление экономики Украины.

Одним из автором документа является экс-премьер-министр Литвы и нынешний депутат Сейма Андрюс Кубилюс. Отметим, что Литва еще в 2014 году инициировала на уровне Евросоюза дискуссии по поводу шестилетней финансовой помощи Украине в объеме 30 млрд. евро. Страна тогда предлагала пересмотреть бюджет ЕС 2014-2020 годов для того, чтобы выделить до 3% на реализацию нового "плана Маршалла" для Украины, и таким образом сформировать инструмент финансовой помощи.

Украинско-литовский проект помощи в конце августа был представлен в европейских институтах, а 6 ноября — был презентован в литовском парламенте послам США, Канады и ряда стран ЕС. Согласно плану, в течение 10 лет, начиная с 2018 года, Украине предлагают выделить €50 млрд (58 миллиардов долларов) помощи для поощрения малого и среднего бизнеса.

Деньги давать не спешат

На презентации глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в беседе с журналистами отметил необходимость скорейшего предоставления помощи Украине.

"Нам очень важно, чтобы помощь, которая попадает в Украину, была эффективной, чтобы доноры охотно выделяли для этого средства, чтобы их не пугали проявления бюрократии и коррупции, которые еще имеются. Одновременно мы видим, что время не является нашим союзником, ведь люди устали: от войны, от бюрократии, от лишений", – сказал Линкявичюс.

Также тогда литовские дипломаты и политики заявили, что будут добиваться поддержки "плана Маршлалла" для Украины на саммите проекта ЕС "Восточное партнерство", который планировался на конец ноября. Анонсировалось, что официально план представят на саммите, и теоретически в декабре на саммите ЕС могло быть дано поручение Еврокомиссии и Европейскому инвестиционному банку разработать конкретные пути имплементации этого плана.

Впрочем, позднее комиссар Йоханнес Хан, ответственный за Европейскую политику соседства, подтвердил, что ЕК получила литовские предложения по новому "плану Маршалла". Однако далее Хан оценил интерес Брюсселя к проекту шуткой.

"Cейчас все и повсюду говорят о "планах Маршалла", есть план для Африки, для Украины, еще для кого-то. Можно говорить об инфляции "планов Маршалла", — заявил Хан, добавив, что уровень нынешней поддержки Киева достаточный, чем можно и ограничиться.

Тогда же стало известно, что в документах саммита "Восточного партнерства" никакого даже беглого упоминания о "плане Маршалла" не будет, однако ЕС готов предложить Украине и другим партнерам доступ к Европейскому внешнему инвестиционному плану. Также в Литве решили сменить название документа, так как упоминание "Маршалла" делает его "американским", поэтому документ теперь называется "Европейский план для Украины".

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Очевидно, что на этом фоне выдавать Украине 50 миллиардов евро пока никто не спешит. Как уже писало РИА Новости Украина, бюджет Литвы составляет 15 миллиардов долларов, соответственно, у страны таких денег нет. Польша также вряд ли поделится частью 90-миллиардного бюджета, а Брюссель в последние месяцы открыто говорит Киеву о масштабных проблемах с коррупцией в стране, которые могут обернуться и вовсе потерей безвизового режима со странами-членами ЕС.

Стоит отметить, что аналоги "плана Маршалла" разрабатывались для Украины уже давно, однако все они всегда наталкивались на масштабную коррупцию и принципиальный отказ олигархического украинского государства проводить системные экономические реформы.