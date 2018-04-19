В Днепр санавиацией доставлен обвиняемый в криворожском ДТП - СМИ

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КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В четверг из Криворого Рога в Днепр был доставлен мужчина, которому полиция огласила подозрения в совершении ДТП, повлекшем гибель 10 человек.

По данным "Первого криворожского", обвиняемый водитель, которому 67 лет, доставлен в Днепр санавиацией.

"У мужчины ухудшилось состояние здоровья из-за сложного заболевания", — сообщают источники телеканала.

О дате и времени избрании меры пресечения сообщим дополнительно.

Напомним, по данным Управления Национальной полиции в Днепропетровской области, все погибшие в масштабном ДТП в Кривом Роге были пассажирами маршрутного автобуса.

Уже установлено, что водитель Mazda, которая врезалась в маршрутку и спровоцировала аварию, опаздывал на автовокзал. Об этом рассказал его сын, который находился на пассажирском сидении. Молодой человек утверждает, что отец прибавил скорость, поскольку до отправления автобуса в Днепр оставалось порядка 10 минут.