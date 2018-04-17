Состояние четырех пострадавших в жутком ДТП в Кривом Роге тяжелое

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В больнице, куда доставили 20 пострадавших в утреннем ДТП, рассказали о состоянии пациентов. По информации "5 канала", сейчас госпитализированы 15 человек. Они имеют травмы различной степени тяжести — это и черепно-мозговые травмы, и переломы конечностей, ушибы и тому подобное.

Четверо пострадавших сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии. Их уже прооперировали.

"Я пока не могу давать никаких прогнозов. У четырех человек есть угроза для жизни. Когда они поступили в больницу, были проведены все необходимые операции по спасению жизни. Далее будем наблюдать за их состоянием", — комментирует заведующий отделом политравмы городской больницы Юрий Пашков.

Пострадавшие в ДТП рассказали, что утром ехали на работу, на первую смену.

"Ехали, выезжаем на перекресток. Машина летит просто нам в бок. Как произошел удар, я вижу — снесло полмаршрутки. Люди лежат. Половина выпали на улицу, все в крови", — рассказывает пострадавший Юрий Запорожец.

"Ехал на работу на свою первую дневную смену. Это у нас с 7:00 утра. Маршрутка была забита. Очевидно, не один я ехал. Так произошло…", — отмечает еще один пострадавший Сергей Яковенко.

"Все, кто погиб, — это работники предприятия из разных цехов, различных участков. В возрасте — от 27 лет до 60. Они ехали на первую смену", — рассказал начальник отдела безопасности движения на транспорте ПАО "АрселорМиталл Кривой Рог" Сергей Лукьяненко.

Утром 17 апреля в Кривом Роге автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус предприятия "Арселлор Миттал". По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли десять человек.