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    Украинский военный погиб в результате обстрелов в Донбассе 8 марта

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (323)

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    Как информирует пресс-центр штаба АТО, за прошедшие сутки зафиксировано "три прицельных обстрела опорных пунктов ВСУ". Сообщает о гибели одного военного.
    Боец ВСУ в зоне АТО. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки три раза открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции (АТО), один военный погиб.

    Последствия обстрела в Донецкой области. Архивное фото
    Фото Управления Национальной полиции в Донецкой области
    Донбасс: перемирие есть - перемирия нет, разницы никакой

    Как сообщает в пятницу пресс-центр штаба АТО в Facebook, за прошедшие сутки зафиксировано "три прицельных обстрела опорных пунктов ВСУ".

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    "Вследствие вражеского огня погиб один украинский военнослужащий", — уточняется в сообщении.

    Напомним, Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.

    Проблема урегулирования кризиса в Донбассе обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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