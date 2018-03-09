Украинский военный погиб в результате обстрелов в Донбассе 8 марта

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки три раза открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции (АТО), один военный погиб.

Как сообщает в пятницу пресс-центр штаба АТО в Facebook, за прошедшие сутки зафиксировано "три прицельных обстрела опорных пунктов ВСУ".

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"Вследствие вражеского огня погиб один украинский военнослужащий", — уточняется в сообщении.

Напомним, Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.

Проблема урегулирования кризиса в Донбассе обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.