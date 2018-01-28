наверх
29.01.201800:23
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Киеве горела многоэтажка, есть жертвы

    (обновлено: )69901
    Управление Госслужбы ЧС Украины в Киеве сообщает, что по улице Гната Юры загорелась квартира на первом этаже многоэтажного жилого дома. Трех человек удалось спасти, один погиб.
    Место пожара в многоэтажке на киевской борщаговке
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В Киеве в воскресенье произошел пожар в многоэтажном жилом доме по улице Гната Юры, 14, сообщает Госслужба ЧС Украины.

    При пожаре спасены три пострадавших человека, один погиб.

    Смотрите также: Дым и пламя. Появились фото с места страшной аварии с фурой в Киеве

    Информация о пожаре поступила в ГСЧС в 14.20 28 января. Возгорание произошло на первом этаже девятиэтажного дома. Менее, чем за час пожар был локализован и ликвидирован.

    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Место пожара в многоэтажном жилом доме в Киеве

    Погибшим оказался владелец сгоревшей квартиры, обстоятельства его смерти и причины возгорания выясняются.

    Смотрите также: В центре Баку прогремел масштабный взрыв, есть погибшие

    При ликвидации последствий ЧП из жилого дома были также эвакуированы десять жителей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Последствия непогды
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    В Киеве стартует "Факельное шествие" в честь Бандеры
    Украина - Польша: мосты почти сожжены
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ