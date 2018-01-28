В Киеве горела многоэтажка, есть жертвы

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В Киеве в воскресенье произошел пожар в многоэтажном жилом доме по улице Гната Юры, 14, сообщает Госслужба ЧС Украины.

При пожаре спасены три пострадавших человека, один погиб.

Смотрите также: Дым и пламя. Появились фото с места страшной аварии с фурой в Киеве

Информация о пожаре поступила в ГСЧС в 14.20 28 января. Возгорание произошло на первом этаже девятиэтажного дома. Менее, чем за час пожар был локализован и ликвидирован.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Место пожара в многоэтажном жилом доме в Киеве

Погибшим оказался владелец сгоревшей квартиры, обстоятельства его смерти и причины возгорания выясняются.

Смотрите также: В центре Баку прогремел масштабный взрыв, есть погибшие

При ликвидации последствий ЧП из жилого дома были также эвакуированы десять жителей.