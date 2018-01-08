В Киеве горела многоэтажка. Есть жертвы

ГСЧС

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье, 7 января, в Киеве в девятиэтажном жилом доме на бульваре Алексея Давыдова, 19, произошел пожар, в результате которого погиб один человек, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"В 21:06 пожар площадью 10 кв. м был локализован, а в 21:26 – ликвидирован. В ходе тушения пожара, в одной из комнат квартиры спасатели обнаружили тело погибшей пожилой женщины", –говорится в сообщении.

На месте пожара работали четыре единицы техники и около 20 человек. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

Напомним, в Житомирской области в результате пожара в частном доме погибли двое детей.