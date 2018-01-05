Из-за фейерверков в Одессе случились пожары - спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Одессе на новогоднюю ночь была запланирована масштабная программа мероприятий. В частности, праздничный забег, в котором примут участие Деды Морозы и Снегурочки; новогодний концерт у главной елки на Думской площади; DJ-парад; сказочный маскарад и праздничный фейерверк.

Подробнее о том, как этот город встретил 2018 год рассказал специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Одессы Александр Тарасенко.

Какой была новогодняя ночь в Одессе?

– Новогодняя ночь в Одессе прошла традиционно очень громко и очень весело. Многим одесситам, гостям города, туристам предложили прийти к елке на Думскую площадь и на Приморский бульвар, где для них организовали концерт и грандиозный фейерверк. Была установлена большая сцена и там всю ночь выступали сначала одесские артисты, потом были хедлайнеры – это репер Серега и группа АББА Трибьют. Потом уже где-то с двух часов ночи и до утра выступали диджеи различные – участники диджей-парада. Так что, я думаю, все, кто хотели, как можно больше провести времени на улице, на Приморском бульваре, на Думской площади, они это могли сделать.

А с 12 часов ночи был грандиозный салют, он был над Одесской мэрией и сегодня появилось это видео в сети интернет, веб-камера снимала с Морвокзала все пять с половиной минут этого салюта. Он, действительно, был очень красочный. Одесская мэрия каждый год радует одесситов, гостей города большими фейерверками и в этом году на этот салют было выделено 300 тысяч гривен. Всего же, как заявляют в мэрии, больше миллиона гривен было выделено на различные мероприятия, которые проходили как в новогоднюю ночь, так и накануне и уже 1 января у нас состоялся забег обещаний. Около 500 человек в шапках Санта Клаусов в парке Шевченко получили порядковые номера, они получили футболки, на которых написали свои обещания, и все участники пробежали по 2018 метров – вот это первое обещание, которое они дали себе, они его исполнили и они надеются, что в течении года будет также.

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Сейчас на улицах довольно пустынно, особенно мало транспорта, но потихоньку город возвращается в рабочий режим. Пока что дух праздника витает в городе, потому что довольно пусто. Что касается погоды, снега не было у нас, мороза тоже. Сейчас температура плюс шесть, немножко пасмурно, дождя нет и довольно приятная погода, правда, совершенно не зимняя.

Много ли в новогоднюю ночь люде на улицах было?

– Да, людей было очень много. По подсчетам статистики около 30 тысяч человек было в центре города в новогоднюю ночь. На Думской площади и на Приморском бульваре были основные мероприятия, на Дерибасовской тоже было довольно много людей. Работала всю ночь новогодняя ярмарка. Их сейчас две: одна постоянно действующая находится на Дерибасовской, вторая – на Приморском бульваре организована только на период новогодних праздников. Конечно же, там работает резиденция Деда Мороза, она уже около недели там стоит и будет работать до 14 января, куда может прийти каждый одессит и написать свое желание Деду Морозу. Довольно популярное место, особенно среди детей. Уже тысячи и тысячи пожеланий было написано и дети продолжают приходить.

Были ли какие-то отчеты от представителей полиции?

– Такого отчета еще не было. Насколько я знаю, серьезных эксцессов зафиксировано не было. Были точечные ограбления пенсионеров возле банкоматов. В Суворовском районе был убит фельдшер также возле банкомата, при попытке снять деньги на его напали и зарезали, к сожалению. Грандиозных, массовых драк, к счастью, не было. В принципе, более менее спокойно прошел праздник, но есть несколько пожаров довольно серьезных, особенно в частном секторе. Вызваны они взрывами пиротехники, то есть довольно много людей взрывали салюты и, как заявляют в ГСЧС, они хоть проводили грандиозные рейды перед Новым годом и 1 января, то есть проверяли точки по продаже пиротехники, было довольно много выявлено незаконной, несертифицированной пиротехники. Именно она, возможно, стала причиной пожаров. К сожалению, есть сообщение о погибшем на пожаре. Такое сообщение поступило сегодня утром.

Ранее специальный корреспондент из Ужгорода Екатерина Ирха сообщила, что Закарпатье встретило Новый год масштабными салютами.

А специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков сообщил, что Донецк в новогодние праздники выглядит мирным.