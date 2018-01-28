Дым и пламя. Появились фото с места страшной аварии с фурой в Киеве

В Киеве на улице Заболотного фура выехала на встречную полосу и въехала в столб, сообщают очевидцы. Моментально загорелись несколько автомобилей. На место прибыли бойцы ГСЧС и полиция.

По данным dtp.kiev.ua в Facebook, фура не остановилась на красный свет, после чего, пытаясь уйти от столкновения с другими авто, вылетела на обочину.

Из-за ДТП, кроме самой фуры, полностью сгорели два автомобиля – Lanos и Mercedes, которые были задеты фурой.

Пока что водителя фуры найти не удается. Известно, что сам же грузовой автомобиль был не украинской регистрации.

Жертв в результате ДТП нет, движение в сторону Киева полностью заблокировано.

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