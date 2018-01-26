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    Фотоленты

    Затоплены кварталы, закрыто метро. Париж уходит под воду

    (обновлено: )59120
    Наводнение в Париже
    Наводнение в Париже
    Наводнение в Париже
    Наводнение в Париже
    Наводнение в Париже
    Наводнение в Париже
    Наводнение в Париже
    Наводнение в Париже
    Наводнение в Париже
    Наводнение в Париже
    Наводнение в Париже
    Наводнение в Париже
    REUTERS Christian Hartmann
    Наводнение в Париже
    REUTERS Christian Hartmann
    Наводнение в Париже
    REUTERS Christian Hartmann
    Наводнение в Париже
    REUTERS Christian Hartmann
    Наводнение в Париже
    REUTERS Christian Hartmann
    Наводнение в Париже
    REUTERS Philippe Wojazer
    Наводнение в Париже
    REUTERS Philippe Wojazer
    Наводнение в Париже
    REUTERS Gonzalo Fuentes
    Наводнение в Париже
    REUTERS Christian Hartmann
    Наводнение в Париже
    REUTERS Philippe Wojazer
    Наводнение в Париже
    REUTERS Christian Hartmann

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    За последние дни вода в реке Сене в Париже поднялась больше чем на пять метров, что в три раза выше нормы, и продолжает подниматься.

    Пик паводка ожидается на предстоящие выходные, сообщают Euronews.

    Такая ситуация сложилась из-за того, что с прошлой недели в Париже и окрестностях не прекращаются обильные дожди. В городе затоплены набережные и целые кварталы, закрыты несколько станций метро, линия поезда RER, и ожидается, что на выходные закроется третья ветка метро целиком. 

    Смотрите также: Мощный взрыв на газопроводе Польши. Кадры ЧП

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