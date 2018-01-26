Затоплены кварталы, закрыто метро. Париж уходит под воду

За последние дни вода в реке Сене в Париже поднялась больше чем на пять метров, что в три раза выше нормы, и продолжает подниматься.

Пик паводка ожидается на предстоящие выходные, сообщают Euronews.

Такая ситуация сложилась из-за того, что с прошлой недели в Париже и окрестностях не прекращаются обильные дожди. В городе затоплены набережные и целые кварталы, закрыты несколько станций метро, линия поезда RER, и ожидается, что на выходные закроется третья ветка метро целиком.

Смотрите также: Мощный взрыв на газопроводе Польши. Кадры ЧП