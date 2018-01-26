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    В Крыму автомобиль разорвало на части в ДТП. Есть жертвы

    (обновлено: )13601
    ДТП произошла в пятницу. В результате выезда микроавтобуса на встречную полосу произошло столкновение с легковым автомобилем Kia. В аварии погибло три пассажира.
    ДТП в Крыму
    Пресс-служба МЧС Крыма

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Три человека стали жертвами ДТП на автодороге Джанкой — Симферополь ранним утром в пятницу при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате которого легковую машину разорвало на две части, в аварии пострадало не менее четырех человек, сообщили РИА Новости в управлении МВД по республике Крым.

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    "ДТП произошло в 5.30 сегодня на автодороге Симферополь — Джанкой, у села Новоандреевка. В результате выезда микроавтобуса на встречную полосу произошло столкновение с легковым автомобилем Kia. В аварии погибло три пассажира из автомобиля Kia, пострадало, по предварительным данным, четыре человека", — сообщили в МВД.

    Пресс-служба МЧС Крыма
    ДТП в Крыму
    Пресс-служба МЧС Крыма
    ДТП в Крыму

    По данным МЧС, сотрудники которого принимали участие в вызволении заблокированных людей из поврежденных автомобилей, легковой автомобиль в результате столкновения разорвало на две части.

    Напомним, в вечером 25 января на Одесской трассе произошла смертельная авария. Столкнулись автомобили Citroen и BMW.

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