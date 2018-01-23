В многоэтажке Днепра обнаружили обглоданный крысами труп

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В Днепре на жилмассиве Тополь-2 в подсобном помещении мусоросборника многоэтажного дома обнаружили труп мужчины.

По словам жителей дома, в мусоросборнике проживал дворник. Там он оборудовал полноценную комнату для жизни. Опознать его пока никому не удалось — местные жители не знают мужчину в лицо. По словам патрульных полицейских, крысы обгрызли труп мужчины, изуродовав его. Пока неизвестно, стало ли это причиной его смерти, сообщает Информатор.

dp.informator.ua На месте ЧП в Днепре

На месте событий работает полицейский патруль и следственно-оперативная группа. Правоохранители ожидают приезд судебно-медицинской экспертизы и на место события никого не пускают.

Ранее сообщалось, что труп мужчины с пакетом на голове обнаружен в доме в Водяном Запорожской области.