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    Происшествия

    В многоэтажке Днепра обнаружили обглоданный крысами труп

    (обновлено: )24611
    По предварительной информации, труп может принадлежать местному дворнику. Его невозможно опознать, так как крысы обгрызли труп мужчины.
    На месте ЧП в Днепре
    dp.informator.ua

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В Днепре на жилмассиве Тополь-2 в подсобном помещении мусоросборника многоэтажного дома обнаружили труп мужчины.

    По словам жителей дома, в мусоросборнике проживал дворник. Там он оборудовал полноценную комнату для жизни. Опознать его пока никому не удалось — местные жители не знают мужчину в лицо. По словам патрульных полицейских, крысы обгрызли труп мужчины, изуродовав его. Пока неизвестно, стало ли это причиной его смерти, сообщает Информатор.

    dp.informator.ua
    На месте ЧП в Днепре

    На месте событий работает полицейский патруль и следственно-оперативная группа. Правоохранители ожидают приезд судебно-медицинской экспертизы и на место события никого не пускают.

    Ранее сообщалось, что труп мужчины с пакетом на голове обнаружен в доме в Водяном Запорожской области.

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