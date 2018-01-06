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    Киев

    В Киеве спасли собаку, сорвавшуюся с крыши многоэтажки на карниз

    (обновлено: )18920
    Зооспасатели рассказали, что на крыше балкона 9-го этажа оказалась собака, предположительно, она, испугавшись чего-то, забежала на крышу и упала с нее, удачно зацепившись за карниз.
    Собака на карнизе
    Kyiv Animal Rescue Group

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В Киеве волонтеры Команды спасения животных сняли с карниза 9 этажа собаку.

    "Весьма неожиданной была заявка о том, что на улице Ушинского 23 на карнизе сидит и воет собака. Второй экипаж Команды выехал на место происшествия. На крыше балкона 9-го этажа действительно оказалась собака. Похоже, испугавшись чего-то, она забежала на крышу и упала с нее, удачно зацепившись за карниз. Случай был очень сложный, т.к. перепуганная собака, завидев людей, могла в любой момент прыгнуть вниз с девятого этажа", — сообщают подробности зооспасатели.

    Kyiv Animal Rescue Group
    Собака на карнизе
    Kyiv Animal Rescue Group
    Спасенная собака

    Спустившись по веревке на карниз, спасатель долгое время пытался приручить собаку, после чего пристраховал и поднял обратно на крышу при помощи высотного снаряжения. Собаку забрала женщина, вызвавшая спасателей и будет искать ее хозяев.

    Ранее сообщалось, что в Киеве собака пострадала от взрыва петарды в новогоднюю ночь.

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