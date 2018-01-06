В Киеве спасли собаку, сорвавшуюся с крыши многоэтажки на карниз

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В Киеве волонтеры Команды спасения животных сняли с карниза 9 этажа собаку.

"Весьма неожиданной была заявка о том, что на улице Ушинского 23 на карнизе сидит и воет собака. Второй экипаж Команды выехал на место происшествия. На крыше балкона 9-го этажа действительно оказалась собака. Похоже, испугавшись чего-то, она забежала на крышу и упала с нее, удачно зацепившись за карниз. Случай был очень сложный, т.к. перепуганная собака, завидев людей, могла в любой момент прыгнуть вниз с девятого этажа", — сообщают подробности зооспасатели.

Kyiv Animal Rescue Group Собака на карнизе

Kyiv Animal Rescue Group Спасенная собака

Спустившись по веревке на карниз, спасатель долгое время пытался приручить собаку, после чего пристраховал и поднял обратно на крышу при помощи высотного снаряжения. Собаку забрала женщина, вызвавшая спасателей и будет искать ее хозяев.

Ранее сообщалось, что в Киеве собака пострадала от взрыва петарды в новогоднюю ночь.