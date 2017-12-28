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28.12.201711:41
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    Во Львовской области произошел взрыв в многоэтажке

    (обновлено: )5610
    Инцидент произошел в городе Новый Раздел вечером среды. Взрыв прогремел на балконе квартиры, расположенной на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома, произошло возгорание паров бензина без последующего горения.
    Взрыв в многоэтажке Львовской области
    unn.com.ua

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Во Львовской области произошел взрыв в многоэтажке, сообщили в департаменте гражданской защиты ЛОГА.

    Как уточняется, инцидент произошел в городе Новый Раздел вечером среды. Взрыв прогремел на балконе квартиры, расположенной на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома, произошло возгорание паров бензина без последующего горения.

    В результате возгорания были выбиты окна на балконе и травмировано 31-летнего гражданина, который с ожогами II-III степени госпитализирован в Новороздольскую городскую больницу.

    Ранее в Полтавской области прогремел взрыв.

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