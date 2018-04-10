Мир в Украине нужен простым людям, а не властям

Платон Беседин, писатель, публицист, для РИА Новости Украина

Украинский олигарх Вадим Новинский заявил о создании общественного движения "Партия мира". Решение, на самом деле, правильное и давно назревавшее. Чего Украине не хватает – даже больше, чем энергоресурсов, – так это мира.

Есть, конечно, риск, что дальше заявления дело не продвинется. И тут сразу смущает личность самого Вадима Новинского. Я ведь хорошо помню его по Севастополю, откуда он и шел в Верховную Раду. Он сделал немало благих дел, но куда больше за ним – "темных делишек". Да и резкое самоустранение с политической арены после Евромайдана – быстрый "слив" – Новинского не может не смущать.

Появление общественного движения "Партия мира" свидетельствует еще и о проблемах (не скажу расколе, хотя мог бы) "Оппозиционного блока". Тот, несмотря на миролюбивую и иногда конструктивную риторику, не в силах завоевать симпатии украинцев. Во многом виной тому – бывшее "региональное" прошлое многих участников "Блока". Шлейф Януковича еще будет долго идти за ними.

Однако, повторюсь, идея создания подобного общественного движения, безусловно, верная и здравая. И тут Новинскому необходимо привлекать и консолидировать все миротворческие силы Украины. Ну, или тех, кто таковыми себя почитает. Речь и о Евгении Мураеве, и о Викторе Медведчуке, например. Это из политиков. Но в таком ракурсе Новинскому важно не создать еще один "Оппозиционный блок" на свой лад.

Важнейшим шагом, на мой взгляд, стало бы привлечение к движению мира Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, к коей Новинский близок. Да, в ней хватает скандалов, проблем и расколов, но именно эта организация – одна из тех, кто реально старается приблизить мир в Украине.

"Партии мира" может помешать противоречия внутри нее самой. Однако еще больше ей станет противоборствовать "партия войны". И речь даже не об определенных политических силах, а скорее о настроениях и трендах, властвующих в Украине. Четыре года шла накачка ненавистью – и она не могла не сказаться. Более того, украинцев целенаправленно готовят к войне, отводя им роль форпоста на краю цивилизованного мира. Боритесь за Европу, охраняйте ее от русских варваров – и будет вам счастье! Или не будет. Эту риторику мы неизменно слышим от первых лиц государства.

Читайте также: АТО закончилась, но в Донбассе не будет перемен

Война как метод, война как образ действия и мышления – вот главная угроза для нынешней Украины. Это следствие как внешних, так и внутренних факторов. Война отзывается и в эшелонах власти, и на улицах. У войны разное лицо: она может ухмыльнуться из-под очередной агрессивной речи Порошенко или из уличной перестрелки, когда на руках по-прежнему столько оружия. Война отражается во внутренних волнениях, когда терпеть разруху уже нельзя, а, значит, надо идти протестовать. Но лидеры такого протеста тут же устраняются, как Савченко или Саакашвили, например. Война вызывает напряжение, а то в свою очередь приближает войну – такой вот замкнутый круг.

Но фокус в том, что, даже несмотря на все это, она выгодна для нынешних власть имущих. Во-первых, это идеальный способ консолидировать общество, заставить двигаться его в нужном направлении и мыслить в соответствующем разрезе. Во-вторых, это не менее идеальное прикрытие для собственных дел и делишек, когда все списывается на войну – от коррупции до странных решений. И главное – к сожалению, намеренно в украинцах намеренно воспитывается привычка жить в состоянии войны. Это тлетворная, но выгодная и управляемая среда.

Сколько еще так продлится? И будет ли движение к миру? Со стороны власть имущих – нет. Им это невыгодно. Со стороны радикальных элементов – тоже. Для чего им менять свой образ действия? Тогда кому нужен мир в Украине? Ответ очевиден – только простым людям. Тем, кто хочет работать, воспитывать детей, зарабатывать и ездить в Европу по безвизу, а не встречать на улицах инвалидов АТО.

Собственно, недавний – февральский – опрос показал, что за разрешение конфликта на Донбассе мирным путем выступает 32% украинцев. За военный путь – 21%. То есть, треть украинцев за мир на Донбассе. Это скорее мало, чем много. Но данный процент растет, и он расти будет, несмотря на накачку ненавистью.

Меж тем, есть и другой – важный – момент. Война на Донбассе, при всех ее ужасах, для большинства украинцев – отнюдь не приближенная реальность. Она максимально близка только, если затронула семью непосредственно. А вот мир как таковой в Украине воспринимается иначе, он понимается шире – и его хотят куда больше украинцев. Потому что война, как я уже говорил, имеет разные лики. И от них украинцы, несомненно, устали. Постреволюционный запал спал. Дайте нормально пожить.

Поэтому "Партия мира" (в самом широком смысле, а не только как движение) должна, в первую очередь, оперировать не политическими, а социальными, экономическими и, если угодно, экзистенциальными категориями. Она должна прописываться в сознании каждого украинца как не имеющая альтернатив. Если же в ней будет существенный перекос в сторону политики, то могут быть проблемы, и они тут же используются партией войны.

В данном вопросе важна максимальная консолидация общества. Потому что одно дело – хотеть мира, а другое – реально его выстраивать. Вот с последним у партии войны, к слову, получается совсем неплохо. СМИ штампуют матрицу ненависти и агрессии. Власти договариваются о поставках иностранного оружия. УПЦ МП подвергается атакам и гонениям, и вот-вот будут приняты "церковные законы". Порошенко говорит свои проповеди-речи. Запад одобряет. Все нормально, если не считать того, что страдают простые люди. Мир – их забота. Потому что в нынешней Украине реально он нужен только им. Властям же и так неплохо.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции