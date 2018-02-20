Гаврилечко о депопуляции Украины: нас или завоюют, или поработят

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Экономический рост Украины замедлился за последние четыре равных квартала, и это напрямую связано с массовой утечкой рабочей силы из страны. Такие данные приводят эксперты Bloomberg в своем исследовании.

Украина помогла преодолеть дефицит рабочей силы от Праги до Варшавы, отмечают авторы статьи, после того как свободное передвижение по территории ЕС и стремление высокой заработной платы побудили граждан из этих стран массово мигрировать на богатый Запад.

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В то же время, отмечает Bloomberg, мотивы украинских работников можно понять: оплата за месяц работы на их родине составляет в среднем 7100 гривен (265 долларов США), по сравнению с 3500 злотыми (1046 долларов) в Польше.

Затяжной конфликт на востоке страны, девальвация и стойкая коррупция также являются поводами для оттока рабочей силы из Украины, пишет издание.

Официальные украинские данные показывают, что с 2015 года 7% рабочей силы оставили государство. Однако, как отмечает Bloomberg, их может быть гораздо больше, поскольку украинцы пользуются безвизовым режимом с ЕС. По данным Международной организации по миграции, 12% украинцев покинули родину ради заработков на чужбине или планируют сделать это в ближайшее время.

По мнению эксперта Фонда общественной безопасности Юрия Гаврилечко, Bloomberg ошибается, заявляя, что именно отток рабочей силы привел к снижению темпов роста экономики.

"Если в стране существует безработица, а она у нас по методологии Международной организации труда порядка 10%, то отток рабочей силы, не превышающий эти самые 10%, никакого отношения к снижению ВВП не имеет. Более того, несмотря на то, что выехавшие на работу граждане физически в стране не присутствуют, большинство из них пересылают деньги домой. И тем самым повышают покупательную способность своих родственников. Следовательно, на внутреннем рынке их отсутствие не то что никак не сказывается, а, как ни странно и удивительно, даже способствует некоторой стабилизации. Если посмотреть на данные Госстата, розничный товарооборот в Украине в прошлом году являлся двигателем роста ВВП. То есть в Bloomberg перепутали причину и следствие: падение ВВП является следствием снижения уровня производства и продаж, и, в свою очередь растет безработица, безработные не могут ничего покупать и уезжают из страны. Bloomberg же поставил телегу впереди лошади", — сказал Юрий Гаврилечко в комментарии РИА Новости Украина.

Эксперт обратил внимание, что в Украине нет статистических данных относительно структуры покидающих страну.

"Население трудоспособного возраста — это как средняя температура по палате — ни о чем не говорит. В Украине ежегодно набирают в ВУЗы до 20 тысяч педагогов, но такое их количество не нужно на рынке труда. Приблизительно такое же дикое количество юристов, которые тоже не нужны на украинском рынке труда. Представьте, что эти юристы и педагоги отсюда уехали. Это не вызовет никакого дисбаланса на внутреннем рынке труда, не снизит нагрузку на рабочие места, кроме того, юристы и педагоги не являются частью производственных сил", — считает Гаврилечко.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

Что касается работников, работающих с инструментами, то, по словам эксперта, им негде работать в Украине

"Если за такую работу в Украине очень мало платят, следовательно, рабочих мест нет. Потому что рабочее место — это то, которое можно заполнить квалифицированным работником, которому нужно соответствующим образом платить. Если платить не готовы, это означает, что данного рабочего места нет. Номинально оно может существовать, но по факту его нет. И тому есть несколько причин. Либо по причине того, что продукция, производимая данным предприятием, неконкурентноспособна, ее никто не покупает, и работодатель, соответственно, не может выплачивать бОльшую зарплату. Либо по причине того, что в государстве существует огромная коррупция, и вместо выплаты зарплаты, работодатель вынужден платить деньги всевозможным проверяющим структурам и так далее, но это означает, что государство убивает это рабочее место. Третий вариант — это жадность работодателя, который не хочет платить заработную плату, следовательно он остается без сотрудника, но в результате получается, что рабочего места все равно нет", - пояснил Гаврилечко.

Как подчеркнул эксперт, результат того, что государство ничего не делает, чтобы создать в стране условия для нормального ведения бизнеса, будет ощутим уже в ближайшей перспективе. При этом Гаврилечко напомнил, что за всю историю независимости Украины, наверное, единственным удачным примером государственной политики в сфере занятости был указ президента Кучмы от 1998 года, который легализовал "единоналожников" и создал упрощенную систему налогообложения.

"Отток рабочей силы — это следствие государственной политики в сфере занятости в частности, и в общей экономической политики в целом. Если государство Украина не изменит своей экономической и социальной политики, если частью этой политики не станет более пристальное внимание к сфере занятости, народ из Украины будет сбегать", — сказал Гаврилечко.

По его словам, все прогнозы о том, что из-за массовой миграции трудоспособного населения, в стране останутся только пенсионеры и дети, не оправдаются.

"Дети не появятся, потому что отсюда бегут граждане репродуктивного возраста. А пенсионеров здесь не будет, потому что они вымрут — люди смертны. Поэтому депопуляция точно будет. Является ли это проблемой для государства, зависит от того, что мы рассматриваем в качестве целей и задач государства. Риски депопуляции — это завоевание страны соседями, потому что при такой территории, агрессивной внешней среде и слабой экономике, это один из возможных вариантов. Но опять же в том случае, если эта территория будет кому-то нужна. В перспективе "великого аграрного государства", 10 миллионов населения полностью обеспечивают все потребности по обслуживанию чернозема. И ничего завоевывать не надо, потому что экономическая зависимость будет держать лучше любой военной", — подытожил Гаврилечко.