Криминал, бунт и скандальные поздравления: как Украина отметила Пасху

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Скандальные борды и гранаты

Глава государства Петр Порошенко вместе с супругой Мариной и детьми в Пасхальное воскресенье традиционно посетил три храма — Владимирский собор УПЦ КП, греко-католический храм святого Василия Великого и Трапезный храм в Киево-Печерской Лавре УПЦ МП. При этом СМИ сообщали, что силовики, которые обеспечивали периметр охраны президента во Владимирском соборе, не пропустили авто предстоятеля УПЦ КП патриарха Филарета (Денисенко), направлявшегося на службу. Патриарха высадили из машины и он квартал шел на свою же Пасхальную службу пешком.

Уже утром в сети появился поздравительный ролик президента из Златоверхого монастыря, в котором он поздравил украинцев с праздником и заявил, что "в этом году Пасха — это особенный день, потому что вместе с ним приходит постепенно и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади".

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Наряду с этим, в столице появились борды с поздравлением главы государства, на которых Порошенко подписался под фразой "Христос воскрес". В соцсетях иронизируют, что президент приписал себе авторство этих слов.

От эстафеты поздравительных роликов не отстал и премьер Владимир Гройсман, пожелав украинцам здоровья, семейного тепла и благополучия всем украинским семьям. В свою очередь глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко опубликовала видео с поздравлением про традиции празднования своей семьи. Вместе с тем бывшая соратница Тимошенко Надежда Савченко, которая находится в СИЗО по подозрению в подготовке государственного переворота, написала поздравление от руки на листке бумаги. Сестра Савченко Вера на Пасху опубликовала фотографии гранат, украшенных в стиле пасхальных писанок с надписью "Христос Воскрес".

В этом году вслед за политиками с Пасхой украинцев поздравляли даже прокуроры, среди которых и глава Специализированной антикоррупционного прокуратуры Назар Холодницкий, оказавшийся не так давно в центре скандала, а также прокурор ГПУ Владислав Куценко.

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Битва "пасок" с "куличами"

В целом же по стране, как заверяют правоохранители, Пасха прошла спокойно: участие в богослужениях приняли более 6,8 миллиона верующих, а публичную безопасность и порядок обеспечивали более 23,7 тысячи правоохранителей. По данным полиции, самые многочисленные службы прошли во Львовской (1,59 миллиона граждан), Днепропетровской (880 тысяч), Киевской (497 тысяч) и Черниговской (365 тысяч) областях.

Обострившаяся накануне война националистов с "куличами" в праздник, к счастью, до рукоприкладства не довела. Так, на Страстной неделе лидер движения С14 Евгений Карась потребовал отказаться от использования слова "кулич", и чаще употреблять его украинский аналог "паска". Впрочем, на Пасху националисты решили "бороться" с куличами в соцсетях, атакуя понижением рейтинга владельцев тех торговых марок, которые используют в названии пасхальной выпечки слово "кулич".

Бунт в СИЗО и криминал

Вместе с тем, в столице на Пасху зафиксировано большое количество вызовов экстренных служб, связанных с употреблением алкоголя и конфликтами, а в Оболонском районе Киева произошла поножовщина. По данным организации "Киев оперативный", алкоголь стал причиной практически половины вызовов патрульной полиции и скорой помощи.

Неспокойно на Пасху было и в Николаеве, где заключенные СИЗО устроили бунт, и отказались заходить в камеры после прогулки. В связи со случившимся, по тревоге был поднят весь персонал николаевского СИЗО. Позднее удалось уговорить заключенных вернуться в свои камеры. Между тем, по данным СМИ, сотрудники николаевского СИЗО массово пишут рапорта на увольнение из-за невозможности повлиять на ситуацию, которая по их словам, сложилась в последние несколько недель.

news.pn В Николаевском СИЗО подозреваемые устроили бунт

Вместе с тем без эксцессов не обошлось в Одессе и Житомире. На Пасху в центре Южной Пальмиры полицейские задержали троих мужчин, которые устроили перестрелку на Дерибасовской, где гуляли сотни людей.

А в Житомире неизвестные разбили окна в отделении российского "Сбербанка" на площади Соборной. Пострадавших в результате инцидента нет, разбиты два окна.

Напряженный Донбасс, спокойный Львов Видео Kyiv Operativ "Синяя Пасха" в Киеве: каждый второй вызов 103 и 102 был связан с пьянкой

В этом году Пасху в Донбассе праздновали при объявленном перемирии, которое де-факто так и не заработало. Как сообщил в эфире радиостанции "Голос Столицы" специальный корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков, были слышны выстрелы и на юге Донецкой области в районе Авдеевской промки, а также в Песках. Несмотря на это люди посетили традиционные Пасхальных службы, а полиция перешла на усиленный режим работы в праздничные дни.

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По словам Маслакова, перед Пасхой линию соприкосновения пересекло меньшее количество людей, чем обычно — до 10 тыс человек, что в три раза меньше, чем в будние дни. В целом провокаций и всплесков масштабных боевых действий не было, а общая напряженная ситуация не помешала людям отметить праздник.

Во Львове, как сообщают местные корреспонденты, Пасха прошла с шумными гуляньями и при большом наплыве туристов как из самой Украины, так и из зарубежных стран — Австралии, Италии, Великобритании, Штатов и России. Гуляния не завершаются и сегодня — в городе отмечают Обливной понедельник. По словам ведущего "ГС" Никиты Михалева, трамваи днем в понедельник перестают ездить по центральной площади Рынок, в частности, из-за того, что их также могут облить.

По данным материалов открытых источников интернет