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    Аналитика и комментарии

    Украинцы в долгах как в шелках и снова занимают еще больше

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    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (967)

    (обновлено: )47460
    С инфляцией, постоянным ростом цен на продукты и жилищно-коммунальных тарифов украинцы еле сводят концы с концами, постоянно накапливая долги. При этом госдолг и транши МВФ население оплачивает тоже из своего кармана.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Коммуналка

    Долги населения за коммуналку уже бью рекорды. Согласно данным Государственной службы статистики, на конец февраля украинцы задолжали за коммуналку 40,6 млрд грн. В последний месяц зимы население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 10,3 млрд грн, что составляет 75,3% начисленных за этот период сумм. За поставки электроэнергии — соответственно 3 млрд грн и 111,5% (за счет погашения долга предыдущих периодов). 

    ЖКХ, тарифы
    Украинское фото
    Коммуналка подорожает, власть заработает, а людям что делать?

    При этом колоссальные задолженности за:

    — поставки природного газа составила — 16,4 млрд грн, 

    — за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 14,4 млрд грн, 

    — за содержание домов и сооружений и придомовых территорий — 3,8 млрд грн,

    — за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод — 1,8 млрд грн, 

    — за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд грн, 

    — за поставку электрической энергии — 3,8 млрд грн.

    Однако и это еще не предел. В этом году коммуналка будет традиционно дорожать, а доходы украинцев вряд ли увеличиваются с геометрической прогрессией, поэтому новые задолженности неминуемы. 

    Вместе с тем есть еще один нюанс — Министерство юстиции Украины внедрит систему ареста счетов должников, чтобы разработать автоматизированный процесс сбора и принудительного взыскания долга. Поэтому не исключен вариант, когда коммунальщики подали на должника в суд, о котором задолжавший украинец не знает, и расплачиваясь карточкой в магазине он обнаружит, что его счета заблокированы. РИА Новости Украина ранее анализировало ситуацию.

    Алименты и кредиты

    Но не коммуналкой единой. В минувшем году украинцы заплатили по алиментам почти 2,5 млрд гривен. Выплаты от одного из разведенных родителей получили 576 тысяч детей. Вместе с тем, уже с февраля этого года вступил в силу закон, который усиливает ответственность за неуплату алиментов. Как уже сообщалось, должнику могут ограничить право управлять транспортным средством, право пользоваться оружием и даже право охотиться. Еще должника могут привлечь к общественно полезным работам. 

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    При этом по алиментам задолжали почти 85 тыс украинцев. Так, в Единый реестр должников включены 84 540 лиц, имеющие задолженность по уплате алиментов. И уже с начала этого года в Украине взыскали 649 млн гривен алиментов.

    У населения также есть проблема с просроченными кредитами. Напомним, что просроченные кредиты – это сумма просроченных платежей по кредиту на определенную дату, то есть лишь та часть задолженности по кредиту, которая не погашена в срок. Так, по данным Нацбанка, на конец сентября минувшего года  сумма валютных кредитов, не погашенных населением и находящихся на балансе банков, составляла около 3 млрд долларов. Это связано с отходом банков от практики ипотечного кредитования и снижением покупательной способности населения. 

    Медицинский работник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В целом же, согласно информации регулятора, к началу августа 2017 года доля просроченных займов (более 90 дней) составила 57,9% от всего объема кредитов, выданных физлицам. Отметим, что по исследованию "GfK Украина", украинцы все меньше одалживают деньги у банков, и все больше — у друзей и родственников, при чем стараются взять их без процентов. Как писало издание "Сегодня", средний "заемщик" одалживает от 250 до 2500 грн на 2—3 месяца. В целом же в банках кредитуются 72% от общего количества заемщиков на сумму 5—10 тыс грн и выше и на срок год и более. Чаще одалживают на покупку бытовой техники, празднование, лечение и ремонты.

    МВФ и госдолг

    Однако украинцы должны не только по личным кредитам в банке, соседям и коммуналке, а также Международному валютному фонду и за обслуживание госдолга.

    Своему главному кредитору — МВФ — Украина должна в сумме 12 млрд долларов. Предыдущие два года страна не делала выплат по долгам перед МВФ, так как действовал льготный период. Также последний транш от МВФ был в апреле прошлого года, а вот когда будет новый — до конца неизвестно, так как официальный Киев не выполнил ряд основных требований — антикоррупционного суда по сей день нет, а мораторий на куплю-продажу земли также не снят. Если же цифру долга в 12 млрд долларов поделить на все население страны (по официальной статистике — 42 248 598 человек), то каждый житель, учитывая младенцев и стариков, должен фонду 284 доллара.

    Еще одна статья денежных обязательство — госдолг. В этом году, согласно принятому парламентом бюджету, на обслуживание государственного долга придется потратить более 130 млрд грн. Отметим, что это больше, чем в прошлом году, почти на 17 млрд. При этом государственный и гарантированный долг вырос в 2017 году до 2,1 трлн грн.

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    Как отмечали в Кабмине, в ростом госдолга растут также и расходы на его обслуживание из-за капитализации государственных банков и девальвации гривны. Согласно же подсчетам, если сумму госдолга разделить на всех жителей страны, то задолженность для каждого составит 47 тысяч гривен, или свыше 1 800 долларов.

    По данным материалов открытых источников интернет

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