Ушел, но не совсем. Губернатор Савченко самоустранился из-за дела Волошина

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Губернатор и отстранение

Савченко заявил о своем решении журналистам в пятницу, находясь под зданием Администрации президента в Киеве.

"Я обратился к президенту Украины с просьбой временно отстранить меня от выполнения моих служебных полномочий, чтобы избежать каких-либо политических спекуляций. Я считаю это моим сознательным, осознанным выбором", — сказал Савченко.

Также ранее стало известно, что Савченко знаком с фигурантом дел об убийстве в Киеве журналиста Вячеслава Веремия и о пытках на Майдане Юрием Крысиным, но не общается с ним.

При этом, заявление Савченко прозвучало на фоне того, как николаевские активисты провели несколько акций с требованием отстранения и даже отставки губернатора. Также были проведены акции в Киеве у АП, еще один митинг протеста был запланирован на 3 апреля.

Наряду с этим, отставки Савченко также требовали ультраправые. Как писало РИА Новости Украина, 29 марта несколько десятков членов "Национальных дружин", "Азова" и "Национального корпуса" прорвались после стычки с силовиками в здание Николаевского областного совета и зашли в сессионный зал, где в это время заседали депутаты. Они потребовали от депутатов принять обращение к президенту Петру Порошенко с призывом уволить Савченко. На данный момент о том, что Порошенко подписал отстранение Савченко, не сообщалось.

Гибель Волошина

Руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин покончил с собой в своей квартире 18 марта. Как сообщала полиция, по словам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения. Волошин был одним из героев АТО, был награжден орденом "За мужество" III степени.

После гибели Волошина николаевские СМИ, ссылаясь на источники, сообщали, что причиной трагедии могли быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта. При этом журналисты также опубликовали переписку погибшего, в которой он говорит о "проблемах" с Савченко.

В частности, журналист Андрей Лохматов сообщил, что Волошин до своей смерти утвердил сомнительный тендер и был утвержден в должности, несмотря на желание уволиться и опубликовал якобы переписку Волшина и неизвестного, из которой следует, что летчика-героя уже посещали мысли о самоубийстве.

Читайте также: Родина в опасности. Как в Украине сажают госизменников

"Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять. Хотя,…, суицидальные наклонности мысли меня уже неделю не покидают", – приводятся слова абонента, подписанного как Волошин.

Так, по мнению многочисленных активистов и ряда общественных организаций, Волошина довело до самоубийства руководство Николаевской области, в частности Савченко.

Сам же губернатор в ответ заявил, что на Волошина не производилось никакого давления, поскольку тот "за период своей деятельности не совершил ни одного поступка, который мог бы дискредитировать его работу".

"Это был кристально честный, ответственный человек, которого я с большой честью, удовольствием имел возможность назначить выполнять свои служебные обязанности… Для меня это очень большая потеря. Приводя Владислава, мне нужно было тщательно думать, взвешивать все. Но имеем то, что имеем… Я не избегаю ни комментариев, ни ответственности. И все причастные понесут ответственность", – заявлял Савченко, призывая "не расшатывать ситуацию".

В итоге Савченко и одного из его замов допросили по делу о гибели Волошина. Глава ОГА, по данным полиции, сообщил, что имел с Волошиным рабочие отношения. Он отрицал, что угрожал летчику или же принуждал его подписывать документы. Кроме того, Савченко заявил, что никаких актов выполненных работ по ремонту аэропорта не было.

Читайте также: В Николаеве требуют отставки губернатора из-за суицида Волошина — журналист

Как сообщил глава полиции области Юрий Мороз со слов вдовы Волошина, в начале марта Савченко пообещал бывшему летчику после получения сертификатов по аэропорту помочь в получении квартиры. Волошин обрадовался, потому что должна была решиться одна из его проблем – отсутствие собственного жилья.

Чем известен Савченко

Человек с неординарной биографией Алексей Савченко занял пост главы Николаевской ОГА в октябре 2016 года, победив в конкурсе. Однако, как выяснилось, сам конкурс прошел не без сучка.

С 1994-го по 2003-й годы Савченко работал в Главном управлении МВД в Киеве, пройдя путь от заместителя начальника отдела до заместителя начальника управления. В 2004-2005 гг. возглавлял управление безопасности банка "Персональный компьютер" (впоследствии "Родовид"), стал заместителем председателя правления банка. В 2006-2010 гг. — работал на руководящих должностях в правлении "Партнер-Банка". Был заместителем председателя правления, председателем правления, председателем наблюдательного совета. В 2007-м году стал первым вице-президентом холдинговой компании "Киевгорстрой". В 2010-м в течение двух месяцев возглавлял концерн "Укрспирт".

Позднее стал председателем наблюдательного совета "Конверсбанка". В 2011-2012 гг. возглавлял правление "Авант-Банка", а в 2014 году прошел в парламент по списку "Блока Петра Порошенко".

В 2014 году Савченко стал президентом Национальной федерации самбо Украины. При этом "шансонье" в 2015 году задекларировал 41,5 млн грн общего дохода.

По данным материалов открытых источников интернет