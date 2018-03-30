Дело о самубийстве. Порошенко отстранит главу Николаевской ОГА Савченко - СМИ

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КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко поддержит отстранение главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Администрации президента.

"Председатель Николаевской ОГА зарегистрировал. Оно будет рассмотрено должным образом. Наверное, должно быть удовлетворено. Если человек сам просит, другой процедуры нет же. Есть определенные юридические нюансы процедуры. Нет нормы, которая предусматривает, что президент сам отстраняет своим собственным решением. Президент сам не может его отстранить, только если будет заявление от него. Здесь такой юридический нюанс", — сообщил источник.

По словам источника, единственная процедура, по которой Савченко могут отстранить — это его заявление.

"Ему (Савченко, — ред.) сказали "напиши" — мы тебя отстраним. Смотрите, да его просто попросили написать, ведь другой процедуры нет", — сообщил собеседник издания в ответ на вопрос, кто попросил главу Николаевской ОГА написать заявление.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко написал и зарегистрировал письменное обращение к президенту Украины Петру Порошенко об отстранении его от службы на время следствия по делу самоубийства и.о. руководителя Николаевского аэропорта, героя-летчика Владислава Волошина